Рекламодателям

С нового года из Новосибирской области приставы выдворили уже 13 мигрантов

  • 18/01/2023, 17:34
Автор:
С нового года из Новосибирской области приставы выдворили уже 13 мигрантов
Некоторые из них были пойманы сотрудниками полиции.

За первую рабочую неделю 2023 года из Новосибирской области приставы выдворили 13 мигрантов, нарушивших условия пребывания в стране, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на региональное УФССП.

В пресс-службе ведомства сообщили, что многие из них, как и положено по законодательству, состояли на миграционном учете. Однако действие их трудового патента уже закончилось, поэтому в настоящий момент иностранные граждане незаконно оставались в Новосибирской области.

Уточняется, что нескольких мигрантов в состоянии алкогольного опьянения поймали сотрудники полиции, но задержанные отказались от медосвидетельствования.

В связи с чем были возбуждены исполнительные производства.

После того, как все необходимые формальности были соблюдены, иностранных граждан из центра временного содержания проводили в аэропорт, а там передали сотрудникам пограничного ФСБ.

Ранее редакция сообщала, что в Казахстане отменяют «визаран» для россиян и других иностранцев.

Фото: pixabay.com — ha11ok

266

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : полиция Мигранты депортация


Спецоперация на Украине

Указ президента России о частичной мобилизации все еще действует
17/01/23 17:24
В случае смерти или гибели героя правом на получение земли смогут воспользоваться его родные
16/01/23 11:50
Многодетные отцы больше не имеют права на отсрочку от мобилизации
13/01/23 17:41
Инвестиции в туризм

Корпорация «Туризм.РФ» ищет проекты в регионах Сибири

За год институт развития планирует добавить в портфель еще 15-25 проектов.
Читать статью >>
кластер Обские парки

В кластер «Обские парки» планируют инвестировать 11 млрд рублей

Оформление проекта намечено на 2024 год.
Читать статью >>
штрафы ГИБДД

Госуслуги напомнят о штрафах ГИБДД

Если автолюбитель согласится получать их в электронном виде.
Читать статью >>
интеллектуальная транспортная система

Проект создания интеллектуальной транспортной системы Новосибирска отстаёт по срокам

Это может привести к тому, что федеральное финансирование проекта будет свернуто.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александра Болотова, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам

Александра Болотова: «Крупные бренды должны бороться с равными себе, а не заниматься мелким терроризмом»

Но предпринимателям также стоит позаботиться о снижении рисков.
Все материалы
Лента новостей

Корпорация «Туризм.РФ» ищет проекты в регионах Сибири

18/01/2023, 18:30

В Красноярске теперь можно зарядить электромобиль

18/01/2023, 18:03

В кластер «Обские парки» планируют инвестировать 11 млрд рублей

18/01/2023, 17:47

Госуслуги напомнят о штрафах ГИБДД

18/01/2023, 17:21
Популярное

Бизнес требует возврата средств, выплаченных за льготы граждан

18/01/2023, 17:40

Володин предложил ввести обязательное условие для участия в выборах и занятия госдолжностей — службу в армии

18/01/2023, 14:36

Депутаты Госдумы отказали россиянам в ежегодных выплатах по 10 тысяч рублей на детей к началу учебного года

18/01/2023, 13:33
Новости компаний

Более 150 горнолыжников из шести стран выступят на этапе Кубка России в Манжероке

18/01/2023, 17:31

ВТБ сохранил 100 га леса с помощью безбумажных технологий

18/01/2023, 17:29

Продажи ипотеки ВТБ в Новосибирской области в 2022 году превысили 29 млрд рублей

18/01/2023, 12:13

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска