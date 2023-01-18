С нового года из Новосибирской области приставы выдворили уже 13 мигрантов

За первую рабочую неделю 2023 года из Новосибирской области приставы выдворили 13 мигрантов, нарушивших условия пребывания в стране, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на региональное УФССП.

В пресс-службе ведомства сообщили, что многие из них, как и положено по законодательству, состояли на миграционном учете. Однако действие их трудового патента уже закончилось, поэтому в настоящий момент иностранные граждане незаконно оставались в Новосибирской области.

Уточняется, что нескольких мигрантов в состоянии алкогольного опьянения поймали сотрудники полиции, но задержанные отказались от медосвидетельствования.

В связи с чем были возбуждены исполнительные производства.

После того, как все необходимые формальности были соблюдены, иностранных граждан из центра временного содержания проводили в аэропорт, а там передали сотрудникам пограничного ФСБ.

Ранее редакция сообщала, что в Казахстане отменяют «визаран» для россиян и других иностранцев.

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