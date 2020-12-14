Более 1,8 млрд рублей должны жители и предприятия Новосибирска за тепло и горячую воду

Среди юридических лиц общая дебиторская задолженность жилищных организаций перед энергетиками составляет более 226 миллионов рублей.

Безответственное отношение к обязательствам может повлечь за собой последствия. Если предупреждения о необходимости погасить задолженность перед ресурсоснабжающей компанией (смс-сообщения, звонки с автоответчиков и от операторов контакт-центра) не помогают, энергетикам приходится использовать контрмеры.

СГК приступает к судебному взысканию долгов. Дальше — разбирательства в суде и неприятная встреча с приставами. А это означает огласку, опись имущества, арест недвижимости, автомобилей и прочей собственности. Что касается юрлиц, то им энергокомпания вправе отключить подачу ресурсов до погашения задолженности. Коммунальные платежи — не то, на чем стоит экономить. Помимо кризиса из-за пандемии, причинами накопившейся задолженности зачастую становится элементарная забывчивость и безответственное отношение потребителей к своим обязательствам.

— Стабильное поступление денежных средств влияет на формирование и финансирование ремонтных программ. Поэтому мы не можем мириться со злостными неплательщиками и вынуждены обращаться в суд. Для тех, кто исправно платил, но у них возникли трудности, у нас действует система лояльности, — прокомментировал Дмитрий Григорович, директор новосибирского теплосбытового подразделения СГК.

Специалисты Новосибирского теплосбытового подразделения СГК готовы разработать индивидуальную программу погашения задолженности для тех, кто действительно оказался в трудной жизненной ситуации. Необходимо обратиться дистанционно на электронный адрес services@sibgenco.ru.

Напомним, что в условиях ограничений оплату следует производить удаленно. Для этого можно использовать любой из доступных ресурсов. В том числе для оплаты горячей воды и отопления без комиссии потребители, находящиеся на прямых договорах, могут использовать мобильное приложение СГК, где также есть информация о начислениях (AppStore и Google Play). Оплатить без комиссии можно и на сайте компании в личном кабинете.

Фото с сайта СГК