Новосибирские птицефабрики и мясопереработчики снова вышли в Азию

За первую зимнюю неделю 2020 года новосибирские организации экспортировали 157 тонн животноводческой продукции. Из новосибирской области отправлена мороженая рыба в Таджикистан и Узбекистан, гаммарус – в Германию, мясо птицы – в Китай и пух – в Италию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, наш регион в 2020 году удержал тенденцию значительного роста объемов поставок и сохранил в структуре экспорта все основные традиционные для нас товарные позиции, дополнив их рядом новых, — отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — Число стран-импортеров уже перешагнуло за полсотни, в том числе более 20 стран покупают животноводческую продукцию новосибирского производства. Впервые с 2017 года возобновлено «азиатское» направление для новосибирских птицефабрик и мясоперерабатывающих предприятий.

Как сообщил министр, по данным Федеральной таможенной службы экспорт продукции АПК из Новосибирской области за январь-ноябрь 2020 года составил 334,7 млн долларов США, при целевом показателе проекта «Экспорт продукции АПК. Новосибирская область» (разработанного в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт») на весь 2020 год в 202,2 млн долларов.

В управлении Россельхознадзора по Новосибирской области уточнили, что в первую неделю декабря новосибирские организации отправили за рубеж: мороженую рыбу в Республики Таджикистан и Узбекистан – 100 тонн, гаммарус в Германию – 16 тонн, мясо птицы в Китайскую Народную Республику – 27 тонн, пух в Италию – 14 тонн.

— В ноябре текущего года специалисты управления оформили экспортные поставки мороженой рыбы и рыбопродукции общим весом более 300 тонн в Республики Таджикистан и Узбекистан, Литву, Германию и Францию, 54 тонны мяса птицы отправлены в Китай, 38 тонн свинины – в Монголию, 32 тонны кормов для животных – в Германию, а также 18 тонн пухо-перового сырья – в Германию и Польшу, — отметили в пресс-службе.

Всего с начала 2020 года объем животноводческой продукции, проконтролированный инспекторами управления Россельхознадзора по Новосибирской области для отправки на экспорт, составил 5 190 тонн.

Фото: Фотобанк Moscow-Live