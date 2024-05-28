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Более 2 км теплосетей отремонтируют и заменят в этом году в Куйбышеве

  • 28/05/2024, 09:00
Автор: Оксана Мочалова
Более 2 км теплосетей отремонтируют и заменят в этом году в Куйбышеве
Основные работы будут выполнены в рамках инвестпрограммы.

В Куйбышеве продолжаются работы по замене и ремонту теплосетей. В 2024 году в планах энергетиков обновить 2,3 км коммуникаций. Общий объем вложений компании составит более 126 млн рублей. Основной объем работ будет выполнен по инвестпрограмме.

Так, замене подлежит участок крупного теплового вывода от Барабинской ТЭЦ (магистраль, проходящая вдоль улицы Промышленной) протяженностью 1,1 км. Объем вложений по нему превысит 109 млн рублей.

Капитальный ремонт СГК выполнит на двух участках теплосетей на улицах Чехова и Молодежная.  Общая их протяженность более 500 метров в однотрубном исчислении, они с высоким износом. При этом, теплотрассу на улице Чехова 1976 года постройки заменят сами энергетики. Ее протяженность 270 метров. Капремонт тепломагистрали на улице Молодежной выполнит подрядная организация. Диаметр труб на этом участке 500 мм, протяженность — 248,8 метров.

— В среднем на каждом участке в программе капремонта было от 2 до 4 повреждений за последние пять лет. Один из дефектов теплотрассы на улице Молодежной произошел в феврале этого года. Тогда повреждение устранили за пару часов и теплоснабжение домов микрорайона Южный, улиц Светлая, Молодёжная, поселка Энергетик удалось избежать, — рассказал заместитель начальника участка тепловых сетей в Куйбышеве Денис Мартынов

Он уточнил, что к монтажу новых коммуникаций энергетики приступят в начале июля.

Еще 704 метра трубопровода энергетики заменят в рамках текущего ремонта после устранения дефектов.

Кроме тепловых сетей в этом году энергетики планируют реконструировать четыре котельные. Все необходимое оборудование уже закуплено. К работам намерены приступить в июле.

Отметим, долгосрочная инвестиционная программа СГК в Куйбышеве начала работать в 2023 году. За первый год её реализации заменили первый участок тепломагистрали на улице Промышленной протяжённостью 246 метров в однотрубном исчислении.

Ранее редакция сообщала, что программа ремонта тепловых сетей на 2024-2025 годы в Новосибирске будет расширена.

Фото предоставлено пресс-службой СГК, автор- Алексей Стремоусов

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : СГК ремонт теплосетей


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