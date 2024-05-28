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На автобусах, троллейбусах и трамваях Новосибирска не хватает более 370 водителей

  • 28/05/2024, 08:55
Автор: Юлия Данилова
На автобусах, троллейбусах и трамваях Новосибирска не хватает более 370 водителей
Муниципальные перевозчики вынуждены корректировать работу из-за дефицита кадров.

По состоянию на 13 мая муниципальным предприятиям Новосибирска для полной укомплектованности водительским составом не хватает более 370 водителей. Об этом сообщил департамент транспорта города в ответ на запрос Infopro54.

Возможно ли повторение питерской трагедии с автобусом в Новосибирске

Возможно ли повторение питерской трагедии с автобусом в Новосибирске

— На сегодняшний день все предприятия испытывают нехватку водительского состава, в том числе по причине невостребованности данной профессии у молодых людей, — подчеркивается в ответе. — Для соблюдения норм труда и отдыха, а также обеспечения безопасной перевозки пассажиров перевозчики вынуждены корректировать работу в зависимости от кадрового пополнения.

При этом в департаменте заверили, что медицинские работники в обязательном порядке проводят ежедневный предсменный (предрейсовый) контроль за состоянием здоровья водительского состава. В случае выявления состояния водителя, при котором нельзя управлять транспортным средством, водитель не допускается к выходу на линию.

Кроме того, в мэрии сообщили редакции, что в ноябре 2023 года в Новосибирской области утвержден и  сейчас реализуется комплекс мер по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта, в том числе с обеспечением практического применения навыков на профильных предприятиях, по развитию учебной базы, повышению конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда  профессии водителя общественного  транспорта. Данный комплекс мер предусматривает следующие мероприятия:

  • профессиональную подготовку по профессиям «Водитель трамвая», «Водитель троллейбуса» в количестве 50 человек за счет средств областного бюджета Новосибирской области;
  • увеличение плана приема по программе профессиональной переподготовки водителя категории «Д» за счет средств областного бюджета Новосибирской области;
  • проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования с целью популяризации профессий водителей наземного общественного транспорта;
  • разработку образовательной программы профессиональной переподготовки водителя автомобиля с категорией «В» на категорию «Д».

Дефицит водителей привел к перебоям в движении общественного транспорта до Академгородка

Дефицит водителей привел к перебоям в движении общественного транспорта до Академгородка

Как ранее сообщал департамент общественного транспорта, общий объем перевозок всеми видами транспорта в 2023 году в Новосибирске составил 281 млн пассажиров. В связи с приобретением нового подвижного состава наблюдается рост объема перевозок муниципальным наземным транспортом по отношению к коммерческим перевозкам: с 2019 по 2023 года доля выросла с 32% до 52%.

Частные перевозчики в ответ на вопрос Infopro54 также поясняли, что у них простаивают автобусы из-за дефицита водителей. В марте 2023 года перевозчики рассказывали о том, что, по самым приблизительным данным, только для пассажирских перевозок в районах Новосибирской области не хватает около 500 водителей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске идет масштабное обновление парка общественного транспорта.  В этом году в город должны поступить еще 129 новых троллейбусов.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : общественный транспорт дефицит кадров


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