На автобусах, троллейбусах и трамваях Новосибирска не хватает более 370 водителей

По состоянию на 13 мая муниципальным предприятиям Новосибирска для полной укомплектованности водительским составом не хватает более 370 водителей. Об этом сообщил департамент транспорта города в ответ на запрос Infopro54.
При этом в департаменте заверили, что медицинские работники в обязательном порядке проводят ежедневный предсменный (предрейсовый) контроль за состоянием здоровья водительского состава. В случае выявления состояния водителя, при котором нельзя управлять транспортным средством, водитель не допускается к выходу на линию.
Кроме того, в мэрии сообщили редакции, что в ноябре 2023 года в Новосибирской области утвержден и сейчас реализуется комплекс мер по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта, в том числе с обеспечением практического применения навыков на профильных предприятиях, по развитию учебной базы, повышению конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда профессии водителя общественного транспорта. Данный комплекс мер предусматривает следующие мероприятия:
выросла с 32% до 52%.
Частные перевозчики в ответ на вопрос Infopro54 также поясняли, что у них простаивают автобусы из-за дефицита водителей. В марте 2023 года перевозчики рассказывали о том, что, по самым приблизительным данным, только для пассажирских перевозок в районах Новосибирской области не хватает около 500 водителей.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске идет масштабное обновление парка общественного транспорта. В этом году в город должны поступить еще 129 новых троллейбусов.
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