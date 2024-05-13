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Программа ремонта тепловых сетей на 2024-2025 годы в Новосибирске будет расширена

  • 13/05/2024, 13:11

В Новосибирске будет расширят Программу ремонта тепловых сетей на 2024-2025 годы
Отопительный период 2023-2024 годов во всех муниципалитетах региона завершится к 16 мая.

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона. Глава Новосибирской области напомнил, что прошедший отопительный сезон в январе отметился крупной аварией в системе теплоснабжения на левом берегу Новосибирска.

— Можно назвать три основные причины аварии и её масштабных последствий. Первая – это сверхнормативный износ теплосетей. Вторая – неработоспособность или невозможность использования в аварийной ситуации запорных и регулирующих устройств в кольцевой схеме теплоснабжения. И третья причина выявилась в ходе устранения последствий аварии, — подчеркнул Андрей Травников.

По словам губернатора, к коммунальщикам по достаточности сил для работы на порывах претензий нет, однако, была нехватка аварийно-ремонтных бригад у жилищных предприятий и ТСЖ. В связи с этим компания СГК скорректирует ремонтную программу на 2024 и 2025 годы и реализует допмероприятия, направленные как на ускорение замены изношенных сетей, так и на восстановление нормальной кольцевой схемы теплоснабжения на левом берегу, а, если необходимо, – и на правом берегу Новосибирска. По сведениям пресс-службы регионального правительства, на межотопительный период 2024 года СГК запланирована дополнительная трубная диагностика на теплосетях с помощью самой современной техники и технологий.

Гендиректор АО «СГК-Новосибирск» Игорь Лузанов сообщил, что на сегодняшний день в Новосибирске 72% теплосетей старше срока эксплуатации. В этом году в Новосибирске и Куйбышеве отремонтируют сто единиц основного оборудования. Кроме того, будут реализованы инвестпроекты, направленные на повышение его надёжности. На тепловых сетях заменят 72,5 км труб. Общая сумма вложений составит 12,7 миллиардов рублей, инвестиционные вложения в ремонт тепловых сетей Новосибирска составят 5 млрд рублей.

Фото: ru.freepik.com /Автор: freepik 

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирcк

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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