Более 200 сообщений о возможном хищении электроэнергии поступило в АО «РЭС»

Для выявления и пресечения фактов незаконного потребления электроэнергии на территории Новосибирской области специалисты акционерного общества «Региональные электрические сети» – системообразующего электросетевого предприятия региона – используют инновационные подходы и самые современные средства. И это касается не только используемого оборудования и программных комплексов, но и взаимодействия с неравнодушными гражданами, сознательность которых играет немаловажную роль в борьбе с энерговоровством.

В АО «РЭС» разработаны, внедрены и успешно действуют сервисы обратной связи, позволяющие сообщать о фактах хищений электроэнергии и других нарушениях в части эксплуатации сетевого оборудования и электроустановок. При помощи простых в обращении современных сервисов неравнодушные граждане могут оперативно передать информацию о совершенном либо планируемом незаконном потреблении электроэнергии.

Прежде всего – это автоматизированный сервис «Телефон доверия» АО «РЭС», который работает круглосуточно по номеру 8 (383) 289-41-00. В разделе «Сообщить о хищении» на официальном сайте предприятия посетители могут оставить информацию о нарушении, заполнив простую форму, и даже приложить любые файлы. А в 2018 году в Обществе, двигаясь в ногу со временем, внедрили сервис сообщений, реализованный на основе мессенджеров WhatsApp и Viber, которые позволяют передавать медиафайлы (фото, видео) непосредственно с мобильного устройства. В итоге, обращение граждан в сетевую компанию стало ещё более доступным, удобным и оперативным.

В целом, за 2018 год посредством различных сервисов в АО «РЭС» поступило 107 сообщений о возможном хищении электроэнергии, а всего с начала работы сервисов поступило более 200 сообщений.

Отрадно, что всё большее число неравнодушных граждан не хотят мириться с нарушением закона, понимая, что любое вмешательство в нормальную работу электросетевого хозяйства может обернуться дополнительными затратами или даже трагедией для окружающих.

Одними из последних примеров проявления бдительности со стороны жителей Новосибирска и области стали сообщения о незаконных подключениях. Предприимчивые торговцы решили подключить продуктовый киоск от сетей жилого дома, и, чтобы не привлекать лишнего внимания, все работы провести в ночное время, но даже это не помешало сознательному новосибирцу зафиксировать нарушение и сообщить о нем в АО «РЭС». А в преддверии Нового года пришло еще одно сообщение о незаконном подключении – на этот раз ёлочного базара. Недобросовестные предприниматели решили украсить его праздничной иллюминацией, подключив гирлянды и светотехнику от сетей жилого дома. Проверки, проведенные специалистами АО «РЭС», факты хищения электроэнергии подтвердили – на нарушителей были составлены акты о неучтенном потреблении, а незаконные подключения – ликвидированы.

Отдельно стоит отметить, что информация о сервисах приема сообщений, обслуживаемых АО «РЭС», разошлась далеко за пределы Новосибирской области – в течение года неоднократно поступали сообщения от жителей не только соседних регионов, но даже из республики Карелия.

В целом, в Обществе очень высоко оценивают результаты подобного взаимодействия с населением. Ведь помощь сознательных граждан, их неравнодушие к фактам незаконного потребления электроэнергии позволяет не только избежать значительного ущерба от действий нарушителей, но и позволяет обеспечивать должный уровень качества передаваемой электрической энергии, надежность электроснабжения и безопасность остальных потребителей.

К сожалению, именно добросовестные соседи энерговоров в полной мере ощущают на себе все последствия хищений электроэнергии – скачки напряжения, меркнущие лампы в домах и испорченную бытовую технику. Кроме этого, незаконные подключения к электрической сети осуществляются с нарушением всех возможных норм и правил, что может вызвать короткое замыкание с последующим аварийным отключением или даже возгоранием, а иногда – привести к электротравме.

Поэтому, если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии, или Вы стали непосредственным очевидцем какого-либо способа хищения и сняли фото/видео данного нарушения, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» с помощью любого сервиса обратной связи.

В АО «РЭС» намерены развивать имеющиеся сервисы для приема сообщений о хищении электроэнергии и продолжать активную работу по выявлению и пресечению незаконного потребления.

Фото: пресс-служба компании