В СТУ отмечают снижение экспорта необработанных лесоматериалов

Экспорт лесоматериалов в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) в 2018 году составил 2 млрд 738,9 млн долларов США, что на 2,8% больше, чем в 2017 году, сообщили в пресс-службе СТУ.

— Лесоматериалы традиционно занимают ведущее место в структуре сибирского экспорта. В 2018 году на них пришлось 16,4% от общего стоимостного объема экспорта региона, — отметил заместитель начальника СТУ — начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Он также подчеркнул, что сохранилась положительная тенденция снижения объемов экспорта необработанных лесоматериалов и, напротив, роста объемов экспорта обработанной древесины.

Так, экспортные поставки лесоматериалов необработанных в 2018 году снизились на 14,7 % в физическом и на 13,5% в стоимостном объеме и составили 4 млн 748 тысяч кубических метров стоимостью 455,3 млн долларов США.

Обработанных лесоматериалов было экспортировано на 18 млн 363 тысяч кубических метров стоимостью 2 млрд 282,7 млн долларов США, что больше чем в 2017 году на 3,3% в физическом и 6,9% в стоимостном объеме.

В целом на необработанные лесоматериалы пришлось 17% от общего стоимостного объема экспорта, а остальные 83% составили обработанные лесоматериалы.

Экспорт лесоматериалов осуществлялся в 55 стран: 93,5% стоимостного объема — в страны дальнего зарубежья (прежде всего в Китай, Японию, Египет, Германию, Республику Корея), 6,5% — в страны СНГ (в основном в Узбекистан).

Отмечается, что по сравнению с 2017 годом стоимостной объем экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья увеличился на 2,2%, в страны СНГ – на 12,2% и составил 2 млрд 558 млн долларов США и 179,2 млн долларов США соответственно.

В 2018 году экспортные операции по вывозу лесоматериалов в регионе деятельности СТУ осуществили 1030 участников внешнеэкономической деятельности (увеличение по сравнению с 2017 годом на 1,6%).

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