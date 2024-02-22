От продажи арестованного имущества на торгах приставы выручили 485 млн рублей в Новосибирске

В 2023 году служба судебных приставов по Новосибирской области направила должникам 1,4 млн документов по принудительному исполнению. Это на 253 тысячи меньше, чем в 2022 году — уточнил на пресс-конференции руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области – главный судебный пристав региона Сергей Неведомский.

Почти по всем категориям произошло уменьшение количества исполнительных документов:

По алиментам — на 6,2% меньше, чем в 2022 году.

По зарплате — на 33,2% меньше.

По ЖКХ — на 16,6% меньше.

По кредиторской задолженности — на 25% рост, по сравнению с 2022 годом.

— Думаю, что снижение по ЖКХ связано с тем, что организации, занимающиеся взысканием долгов по услугам ЖКХ, стали активнее работать. Кроме того, мы тоже делаем акцент на таких производствах. Также активизирована работа по поиску должников по алиментам: за их неуплату в 2023 году возбуждены 1015 уголовных дел, — пояснил Неведомский. — Что касается кредитов, то я не сказал бы, что это связано с социальными процессами. Люди как брали кредиты, так и продолжают. Вопросы возникают, когда граждане доводят до их взыскания принудительно.

В общей сложности по 1,1 млн предъявленным исполнительным документам в 2023 году с должников в Новосибирской области взысканы 17,4 млрд рублей, от этой суммы в консолидированный бюджет — более 4,1 млрд.

Как отметил Сергей Неведомский, количество арестов имущества должников в регионе в 2023 году выросло на 63%. Произведены 11,1 тысячи арестов. От реализации имущества получены 485 млн рублей — на 25% больше, чем годом ранее.

— Поставлена задача — максимально использовать механизм арестов имущества как один из самых эффективных. Граждане не хотят терять свое имущество, даже если оно старое: находят деньги и платят, — подчеркнул глава регионального УФССП.

По его словам, чаще всего речь идет о продаже дорогих машин, недвижимого имущества.

Ранее редакция сообщала о том, что на 23% выросло количество проданных за долги квартир в Новосибирске.