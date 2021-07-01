Более 248 тысяч новосибирцев в 2020 году тратили в месяц менее 10 тысяч рублей

В коронакризисном 2020 году 9,1% (13,3 млн) населения России имели среднемесячный доход в размере не более 10 тыс. руб. При этом в ряде регионов доля таких малоимущих жителей приближалась к трети.

В Новосибирской области, по итогам 2020 года, аналитики насчитали 248488 человек с таким доходом. Причем, за год их стало меньше: в 2019 году — 10,2% от населения, в 2020 — 8,9%.