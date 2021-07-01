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СГК проведет гидравлические испытания в трех районах Новосибирска

  • 01/07/2021, 16:30
Новости Новосибирска
С понедельника, 5 июля, СГК начнет проверку теплосетей от новосибирских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5 в Октябрьском, Ленинском и Кировском районах города.

Это будут предпоследние этапы испытаний с отключением горячей воды у жителей.

Испытания теплосетей от ТЭЦ-2 Сибирская генерирующая компания проведет с 5 по 11 июля в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. Горячую воду жители получат не позднее чем через 11 дней после старта испытаний. Таким образом, вода будет отсутствовать максимум до 15 июля, с учетом времени на устранение дефектов.

Улицы в зоне отключения горячего водоснабжения:

Планировочная, Котовского (от Пермитина до Станиславского), Ватутина, Горский жилмассив, Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, часть улицы Вертковская в Кировском районе, Геодезическая, Новогодняя, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Станиславского), улицы 1-я и 2-я Чулымская, жилые комплексы «Ясный Берег», «Венеция», «Панорама».

В этот же период — с 5 по 11 июля — теплоэнергетики проверят на плотность и прочность теплосети от ТЭЦ-5 в Октябрьском районе. Максимальный срок отключения горячей воды составит 12 дней — до 16 июля включительно.

Улицы в зоне отключения горячего водоснабжения:

Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-го Трикотажного переулка до Гусинобродского шоссе), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосева, Гаранина, Воинская, Артиллерийская, Пролетарская, К. Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградская, Московская, Алтайская, Лобова, Дунайская, Панфиловцев, Красносельская, Крамского, 1-й, 2-й переулки Панфиловцев, Пешеходная, Радиотехническая, Узловая, Псковская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Б. Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Гурьевская, Восход (от Кирова до Короленко), Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенная, Коммунстроевская, Маковского, Шевченко, Сибревкома, 9а, 9б, 9в, Покатная, Тополевая, территория Военного городка.

Примерно за 12 часов до начала испытаний несколько снизится температура горячей воды — таковы технические требования к подготовке опрессовки. Возобновлять подачу горячей воды энергетики будут по мере устранения выявленных дефектов.

Испытания первой половины июня — предпоследний этап проверки сетей с отсутствием горячей воды у потребителей. Следующий этап начнется в Новосибирске с 12 июля на теплосетях от ТЭЦ-4, и по его завершении отключения горячей воды закончатся. Финальный этап гидравлики пройдет уже без отключений.

Полный график гидравлических испытаний в Новосибирске включает 14 периодов.

Испытания проводятся круглосуточно — при помощи повышенного давления воды, температура которой составляет менее +40 °С. Во время опрессовки возможны порывы трубопроводов и выход воды на поверхность.

СГК просит горожан соблюдать осторожность, в том числе при движении на автомобиле, поскольку в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью. На этих участках размещены оповещения. Важно не допускать, чтобы дети находились вблизи теплотрасс без присмотра взрослых.

Если вы увидели выход воды на поверхность, просьба сообщить об этом по телефонам:

  • 8 (383) 289-01-47 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;
  • 8 (383) 223-17-44 — диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей теплосетевого подразделения СГК (Центральный, Железнодорожный районы);
  • 8 (383) 289-25-66 — диспетчерский пункт 2-го района тепловых сетей (Ленинский, Кировский районы);
  • 8 (383) 261-44-37 — диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей (Дзержинский, Октябрьский районы).

Всего по состоянию на 1 июля гидравлические испытания в Новосибирске прошли более 80% всех теплотрасс, которые эксплуатирует СГК. С 11 мая, с начала испытаний, специалисты выявили 1 084 повреждения на трубах. Это на 20% больше, чем годом ранее на этих же участках теплосетей.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Новосибирск

Теги : СГК повреждения отключения испытания дефект


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