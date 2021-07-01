Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

Заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко прокомментировал ситуацию, связанную с закрытием ЗАО «Коченевская птицефабрика».

— Работа приостановлена, коллектив сокращен до минимума, чтобы поддерживать необходимые системы. В настоящее время функционирует растениеводческое направление и функционирует отделение, которое занимается воспроизводством. Предприятие не находится в стадии банкротства, оно временно приостановило производство продукции. Идет поиск инвестора, — заявил министр.

Напомним, что в мае стало известно о том, что «Коченевская птицефабрика» прекратила работу, а ее сотрудники — около 500 человек — попали на биржу труда. Птицефабрика оказалась на грани банкротства по экономическим причинам: производство было нерентабельным, так как затраты на технику, корма, лекарства стали значительно превышать прибыль. При этом стоимость мяса птицы на рынке осталась на прежнем уровне. Об этом сообщал начальник управления сельского хозяйства Коченевского района Виктор Тупикин, а также управляющий директор ООО «Агрофинанс» (владеет птицефабрикой) Александр Богатырь. В такой ситуации собственники приняли решение о приостановке производства. Богатырь сообщал, что рассматриваются два пути решении проблемы: сдача помещения в аренду или поиск нового собственника. В качестве потенциального покупателя назывался депутат Заксобрания, руководитель птицефабрики «Октябрьская» Олег Подойма. Сам Подойма эту тему не комментирует.

По данным Rusprofile, в 2020 году на ЗАО «Коченевская птицефабрика» работали 609 человек, выручка компании за год составила 1,1 млрд рублей, прибыль — 497 млн. За год прибыль компании упала на 548 млн. Учредителем АО «Агрофинанс» является Виктор Ладыгин. По данным открытых источников, ЗАО «Коченевская птицефабрика» связана с депутатом Заксобрания Новосибирской области Александром Морозовым. В начале июня он был арестован, затем по решению суда Морозову было запрещено общаться с работниками фабрики, а также приближаться к предприятию ближе 250 м. После этого стало известно, что Александр Морозов планирует сдать мандат депутата регионального парламента.