Более 25 млн рублей выделят на очищение морского дна и береговой линии от мазута

Совместно с Фондом защитников природы будут реализованы мероприятия, направленные на восстановление наземной и морской флоры и фауны.

По заявке экспертов, банк профинансирует приобретение специализированной техники для очистки дна и береговой полосы от нефтяных загрязнений, а также средств индивидуальной защиты для добровольцев. Для обустройства мобильной лаборатории по оказанию помощи птицам, где квалифицированные ветеринары смогут проводить реабилитацию пострадавших животных, будут закуплены необходимые инструменты и материалы. Часть выделенных средств пойдет на поддержку программ мониторинга китообразных и создание стационарного центра реабилитации для раненых, больных и пострадавших морских млекопитающих.

— Разлив нефти в Керченском проливе негативно сказывается не только на водной экосистеме, но и на морских обитателях и птицах. Нефть, попадая на их тело и перья, без своевременной профессиональной помощи приводит к гибели животных. Мы хотим внести свой вклад в сохранение природного наследия России и поддержим восстановление флоры и фауны. Партнерство с Фондом защитников природы позволит более эффективно оказывать необходимую помощь и свести к минимуму негативные последствия разлива нефтепродуктов, — подчеркнула старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

— Наша общая цель – объединить усилия для минимизации текущих последствий разлива и предотвращения подобных инцидентов в будущем. Именно на этом Фонд защитников природы сосредоточит свою деятельность, — заявил директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

При поддержке кредитной организации, Фонд защиты природы оказывает содействие группе квалифицированных ветеринарных врачей и орнитологов, занимающихся спасением пернатых в районе Анапы и развитием крупнейшего на Черноморском побережье центра реабилитации птиц.

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошла утечка мазута. Финансовые ресурсы будут направлены для оказания помощи пострадавшим городам, включая Анапу, Темрюк, Керчь, Феодосию, Судак, Ялту, Севастополь и другие прибрежные поселения Кубани и Крымского полуострова.