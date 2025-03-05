Филолог НГТУ НЭТИ прокомментировал законопроект в защиту русского языка

В середине февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий использование иностранных слов на вывесках магазинов, в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. Если новые нормы вступят в силу, то предпринимателям придется переходить на русский, используя исключительно великий и могучий на вывесках и витринах, «по усмотрению изготовителя» дополняя надписи иностранными словами. Ограничить использование иностранных слов планируется во всем публичном пространстве, рекламе, названиях жилых комплексов и СМИ.
Заведующий кафедрой филологии НГТУ НЭТИ доктор филологических наук Галина Мандрикова поддерживает эту правительственную реформу. Об этом рассказали в комментарии пресс-службе НГТУ НЭТИ.
— Нас долго убеждали, что все западное звучит лучше и красивее. И в итоге мы в это поверили. Из веры произросла и любовь ко всему иностранному, в том числе, к слову. На данном этапе все зарубежное на интуитивном уровне воспринимается, как более престижное, — рассказала завкафедрой.
Принято считать, что большую роль в этом отношении сыграл бизнес. С конца прошлого века предприниматели начали активно продвигать свои товары и услуги, названные чаще всего иностранными словами. Поэтому сейчас так много вывесок с надписями «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open» и т. д. Но Галина Мандрикова отмечает, что заимствования начались гораздо раньше.
— Сам факт заимствования — это мировая тенденция. Граничащие друг с другом страны обмениваются не только товарами и услугами, но и словами, особенно если они обозначают очень нужные им вещи, предметы, явления. И это нормально. Но когда все эти «луки», «бренды», «фрэши», связанные с глобализацией, становятся избыточными и начинают губить привычную речь, то это перебор, — подчеркнула эксперт.
При этом завкафедрой уверена, что россияне постепенно уйдут от стремления выглядеть «по-западному». Конечно, на это понадобится какое-то время и воля властей. Но и само желание простых людей вернуться к истокам будет становиться все сильнее, уже сейчас в нашей стране есть запрос на народную культуру.
— Отчасти это явление возникло, как противостояние англицизмам, а отчасти, как попытка выразить себя, свое настроение и состояние. Так что иностранные слова навсегда в нашей речи не останутся, если не получат подпитки со стороны СМИ, индустрии моды, музыкальной сферы и бизнеса, — добавила она.
Ранее редакция сообщала о том, что иностранные слова планируют убрать с вывесок в Новосибирске.
Фото Infopro54, автор: Татьяна Краснова.
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