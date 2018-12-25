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Более 2,5 млрд рублей будет направлено в 2019 году на развитие местных автодорог

В приоритете — школьные маршруты.
  • 25/12/2018, 14:05
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Муниципалитетам Новосибирской области в 2019 году будет направлено 2 млрд 674 млн рублей из областного бюджета на развитие автомобильных дорог местного значения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, районы защищали свои планы дорожно-строительных работ на 2019 год в течение октября-декабря 2018 года.

— Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения – очень важная статья дорожного фонда Новосибирской области. Долгое время эти дороги не имели установленного владельца, их ремонтом никто не занимался. Сейчас ситуация исправляется: они оформляются и ставятся на учёт, — отметил он.

Приоритетным направлением расходования средств финансирования дорожно-строительных работ является ремонт тех дорог, по которым проходят школьные маршруты. Как правило, эти дороги соединяют районные центры с другими населёнными пунктами.

В январе 2019 года между региональным минтрансом и 30 муниципальными районами, 5 городскими округами будут заключены соглашения о передаче межбюджетных трансфертов. Финансирование и дорожные работы включены в областную госпрограмму «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах».

Напомним, что в марте этого года на ремонт дорог в сельской местности дополнительно было выделено 1,5 млрд рублей.

Дорожный фонд Новосибирской области на 2019 год запланирован в объеме 12,8 млрд рублей, что на 400 млн больше, чем в этом году.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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