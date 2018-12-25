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Новосибирский коллектив «Амплитуда тишины» получил диплом победителя фестиваля «Территория жеста»

Участниками фестиваля стали творческие инклюзивные коллективы из 11 регионов РФ и 4 стран зарубежья.
  • 25/12/2018, 14:10
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Глухие актёры из Новосибирска завоевали признание на подмостках московского театра мимики и жеста. На прошлой неделе творческий коллектив «Амплитуда тишины» принял участие в I театральном инклюзивном фестивале «Территория жеста», рассказали в федерации профсоюзов Новосибирской области.

Актеры представили спектакль «Седьмой день» автора и режиссёра Алексея Талашкина, известного в нашем городе по музею колокольного звона и школе звонарей.

— В основе сценария лежит история о сотворении мира; роли ветхозаветных персонажей  глухие и слабослышащие играли совместно со здоровыми актёрами.  Это студенты средних и высших учебных заведений Новосибирска, — рассказали в пресс-службе федерации.

Актриса главной роли — Евы, Мисоченко Ольга в раннем детстве после болезни потеряла слух, но это не помешало ей добиться успехов на разных поприщах. Выпускница института социальной  реабилитации сегодня работает педагогом дополнительного образования в НГТУ, а также является  мастером спорта международного класса по стрельбе. В прошлом году она завоевала серебро на XXIII летних Сурдлимпийских играх в Турции. Главная роль в спектакле — результат большого труда и природной одаренности.

Творческий замысел «Седьмого дня» воплощали на сцене всеми возможными жанрами, доступными для инвалидов по слуху: черный театр, пантомима, жестовая песня, танец. Более всего зрителей удивило музыкальное оформление сибиряков: со сцены звучали настоящие колокола, которые специально к спектаклю были установлены на авансцене. Для исполнения колокольного звона в Москву прилетел Алексей Талашкин, профессиональный звонарь.

— Однажды увидел, как глухие поют руками. Они исполняли простую песенку, на которую никогда бы не обратил внимание. И вдруг она начала звучать как-то иначе. Вот тогда я и понял, что буду работать с глухими, — рассказал Алексей Талашкин.

За 5 дней фестиваля участники познакомились с творчеством инклюзивных (смешанный состав здоровых и инвалидов) коллективов из 11 регионов РФ и 4 стран зарубежья.

По итогам фестиваля коллектив получил диплом победителя в номинации «Оригинальность постановки».

Фото: предоставлены представителями театра

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