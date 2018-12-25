Система быстрых платежей, стоимость полисов ОСАГО, сотрудничество с финомбудсменом

Конец января 2019 года: Появится Система быстрых платежей

С конца января 2019 года в России заработает Система быстрых платежей. С ее помощью люди смогут мгновенно перечислять друг другу деньги по номеру мобильного телефона. Причем можно будет совершать переводы в адрес клиентов не только своего, но и других банков.

Быстрые переводы можно будет проводить с помощью обычных мобильных приложений банков. Но при условии, что ваш банк и банк человека, которому вы хотите перевести деньги, уже подключились к Системе быстрых платежей.

Предполагается, что вначале будут доступны так называемые P2P-переводы (от физического лица физическому лицу на счета в том числе в разных банках), а также Me2Me-переводы (между счетами одного физического лица вне зависимости от кредитной организации). В дальнейшем система будет развиваться: будет реализована возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц.

Банк России установил тарифы для банков на переводы в СБП. Они одинаковы для всех банков – участников системы. В 2019 году для банков эти переводы будут бесплатны, с 1 января 2020 года тарифы составят от 1 рубля (перевод до 1000 рублей) до 6 рублей (перевод от 6000 до 600000 рублей). За перевод платят пополам банк плательщика и банк получателя платежа.

В свою очередь банки уже сами определят свой тариф для клиента. Тем не менее, учитывая привлекательные условия для банков со стороны Банка России, ожидается, что конечные комиссии для населения за переводы денежных средств будут минимальными.

1 января 2019 года: Деньги предпринимателей застрахуют

С 1 января деньги малых предприятий на банковских счетах и депозитах попадут в систему страхования вкладов.

Если у банка отзовут лицензию, его клиенты – представители малого бизнеса смогут получить компенсацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в пределах 1,4 млн рублей. На сайте АСВ можно посмотреть список банков, которые участвуют в системе страхования вкладов.

Раньше малые предприятия могли получить деньги со своих счетов, только во время процедуры банкротства банка. И только в том случае, если активов банка оказалось достаточно. В итоге предпринимателям очень редко удавалось что-то вернуть.

2019 год: Изменятся цены на полисы ОСАГО

С начала года при расчете цены полиса страховщики будут в первую очередь ориентироваться на водительский стаж и возраст человека. Например, 40-летнему водителю с 9-летним стажем полис обойдется дешевле, чем 30-летнему с таким же стажем при прочих равных условиях.

Также изменения коснутся коэффициента бонус-малус (КБМ), который зависит от того, становился ли водитель виновником аварий и как часто.

Если раньше у человека могло быть несколько КБМ (например, он оформлял ОСАГО на несколько транспортных средств или вписан в полисы других автовладельцев), то с 1 апреля у каждого останется только один КБМ – самый выгодный для водителя, и он будет действовать целый год.

1 января 2019 года: ПФР станет предупреждать россиян о потере денег при смене пенсионного фонда

С 1 января Пенсионный фонд России (ПФР) будет предупреждать россиян о потере инвестиционного дохода, если они захотят досрочно сменить пенсионный фонд, то есть будут делать это чаще, чем раз в пять лет.

При подаче заявления о переходе вы узнаете сумму дохода, которую потеряете. Об этом расскажут сотрудники ПФР в отделении. Или же вы получите эту информацию через Портал госуслуг, если подадите заявление в электронном виде.

Если вы подали заявление, но потом передумали, можно отказаться от перехода. Для этого надо будет подать в ПФР уведомление об отказе не позднее 31 декабря.

Май 2019 года: Финомбудсмен поможет решать проблемы со страховщиками

В 2019 году споры со страховыми компаниями можно будет решать до суда через финансового омбудсмена. С мая 2019 года все компании, которые занимаются моторными видами страхования, в том числе ОСАГО, будут обязаны сотрудничать с финомбудсменом.

С конца ноября через него можно будет улаживать любые денежные споры со страховщиками.

Решения омбудсмена будут иметь такую же силу, как и постановления суда. С 2020 года с ним будут обязаны сотрудничать все микрофинансовые организации, а с 2021 года — все банки, НПФ, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы.

В Новосибирской области в ноябре 2018 года 15% от общего количества жалоб в Банк России занимают обращения по поводу ОСАГО – 63 жалобы из 432. По сравнению с ноябрем 2017 года число жалоб на проблемы с ОСАГО снизилось в два с половиной раза.

Страховщики будут рассказывать клиентам о рисках

С 2019 года страховые компании и их агенты, в том числе банки, будут обязаны предупреждать клиентов об особенностях и рисках инвестиционного страхования жизни.

Людям будут объяснять, что доходность полисов невозможно предсказать заранее, а при досрочном расторжении договора клиент может получить меньше денег, чем внес. Агенты обязаны будут сообщать, что вложения в полисы не попадают в систему страхования вкладов.

Фото: pixabay.com, автор- kschneider2991