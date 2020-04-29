Более 25 организаций хотят стать участниками новосибирского АгроНОЦ

Более 25 организаций уже подтвердили готовность стать участниками аграрного научно-образовательного центра в Новосибирской области. В настоящее время регион готовит заявку на федеральный конкурс по созданию НОЦ, одной из специализаций которого будут агротехнологии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель губернатора Вячеслав Ярманов подчеркнул важность для развития аграрной отросли региона создания в Новосибирской области аграрного научно-образовательного центра. Он отметил, что стратегической целью создания АгроНОЦ является обеспечение научно-технологического прорыва в агропромышленном комплексе.

Как доложил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, в ближайшее время регион планирует принять участие в федеральном конкурсе на создание в рамках нацпроекта «Наука» мультидисциплинарного НОЦ мирового уровня, в том числе с агротехнической специализацией. В настоящее время ведется подготовка соответствующей заявки в федеральный центр. Уже определены десять приоритетных направлений в рамках АгроНОЦ – от генной инженерии, клеточных технологий и технологий ускоренной селекции до новых приборов, машин и механизмов в АПК, 18 приоритетных проектов и 32 инициативных проекта, более 25 организаций подтвердили свою готовность стать участниками аграрного научно-образовательного центра, в их числе – НГАУ, НГТУ, НГУ, шесть научных институтов СО РАН, а также различные предприятия и компании аграрного профиля.

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