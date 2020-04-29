Полпред провел заседание межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в округе

Сегодня полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл заседание межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в субъектах Федерации округа. Рассматривались текущая лесопожарная обстановка в регионах Сибири в 2020 году и прохождение на территории округа весеннего половодья, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Полпред отметил, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, нельзя забывать о сезонных природно-климатических угрозах, присущих территории Сибири в весенне-летний период – пожарах и паводках.

— Основная задача органов власти всех уровней в пожароопасный период – не допустить гибели людей и обеспечить надёжную защиту населённых пунктов от природных пожаров, в первую очередь тех, которые вызваны неконтролируемыми палами сухой растительности, — подчеркнул Сергей Меняйло.

По данным космического мониторинга, в третьей декаде апреля в среднем за сутки в округе наблюдалось около 900 термических точек. Из них 79% зафиксировано в пятикилометровой зоне от населённых пунктов, 69% на землях сельскохозяйственного назначения и поселений. Плановый отжиг на землях поселений составил только 5,3%. Наибольшее количество термических точек было зафиксировано в Новосибирской и Омской областях, Алтайском и Красноярском краях.

Причинами всех пожаров является грубое нарушение правил пожарной безопасности: неосторожное обращение с огнём, несвоевременная очистка территории от мусора, возгорание сухой растительности и переход ландшафтного пожара на населённый пункт, несоблюдение правил технической эксплуатации электронного и печного оборудования и переход огня из населённых пунктов в леса и поля.

— Можно сделать вывод, что проведённая органами местного самоуправления и старостами поселений подготовительно-профилактическая работа по прохождению пожароопасного периода оказалась не эффективна, — сказал полномочный представитель.

Полпред особо отметил: важно не только своевременно ликвидировать последствия бедствий, но и проводить активную работу с населением. Также для принятия действенных управленческих решений нужно руководствоваться прогнозами специалистов по развитию погодных условий и формированию на территориях классов пожарной опасности.

По информации Росгидромета, в период с 23 по 27 апреля на территориях Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей установился высокий класс пожарной опасности. Лесопожарный период начался раньше на одну-две недели раньше обычного, количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилось в 4,5 раза, пройденные огнём площади выросли почти в девять раз.

Также участники заседания обсудили состояние текущей паводковой ситуации и предложили внести ряд изменений в работу с учётом особенностей складывающей эпидемиологической обстановки.

Принятые управленческие решения и проведение превентивных противопаводковых мероприятий обеспечили в целом спокойный режим прохождения в апреле паводковых вод. В регионах округа проделана серьёзная подготовительная работа по очистке водоотводных каналов, отсыпке защитных дамб, проведены подрывы, чернение и распиловка льда, что позволило исключить заторные явления. Продолжаются работы по очистке ливневых стоков, отсыпке низменных участков местности.

По данным территориальных органов МЧС России, в зону возможного подтопления могут попасть более 600 населённых пунктов, в которых проживает около 200 тысяч человек. На особом контроле в регионах Сибири находятся 153 затороопасных участка на 54 реках.

Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод по руслам и притокам крупных рек Сибири требуется подготовка к пропуску паводковых вод водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений, расчистка русел, строительство и ремонт противопаводковых дамб и берегоукрепительных сооружений. Правоохранительным органам совместно с региональными органами власти необходимо обеспечить общественный порядок в зонах чрезвычайных ситуаций, охрану жилья и имущества отселённых граждан из зон затопления, не допустить фактов мародёрства и правонарушений в условиях стихийного бедствия.

Фото: Сибирский ОИЦ