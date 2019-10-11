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В России спрогнозировали рост цен на продукты питания

  • 11/10/2019, 10:16
К концу текущего года продукты в России подорожают в среднем на 3-3,5%.

Эксперты поясняют, что связано это в первую очередь с сезонным фактором (плохой урожай и пр.), а также с падением рубля и большой долей импорта на российском рынке. Такая участь может коснуться следующих продуктов питания:

  • сахар;
  • яйца;
  • мясо птицы.

А вот рост цен на молочную продукцию, по заверениям экспертов, достигнет порядка 10%. Всему виной электронная ветеринарная сертификация, которая будет введена уже с 1 ноября текущего года.

Как будет обстоять ситуация в крупных торговых сетях?

Владельцы крупных торговых сетей уверяют, что будут стараться (по мере возможности) придерживаться прежней ценовой политики и сдерживать рост цен на продукты. Но это касается лишь товаров первой необходимости (куриные яйца, подсолнечное и сливочное масло, чай, мука первого и высшего сорта, крупы, макаронные изделия, картофель, капуста, морковь, коровье питьевое молоко, мороженая рыба и мясо).

Такие продукты, как полуфабрикаты, мясные деликатесы, конфеты, мучные кондитерские изделия и алкогольные напитки — не считаются товарами первой необходимости, и, соответственно, сдерживать повышение цен на них никто не будет.

Как повлияет рост цен на продукты на уровень инфляции?

Эксперты из АКОРТ утверждают, что повышение цен на продукты не вызовет роста инфляции. При этом специалисты отметили, что за прошедшие восемь месяцев от начала текущего года продукты уже подорожали в среднем на 1,7%.

По итогам прошлого года, в цене резко возросли пшено и белокочанная капуста — в среднем на 73%. При этом общий уровень инфляции составил порядка 4,3%. Следовательно, темпы роста цен на продовольственную продукцию превысили годовую инфляцию в целых 17 раз.

Какие продукты сильно подорожали за последние 6 лет?

По подсчётам экспертов, начиная с 2013 года на российском рынке особенно подорожали:

  • сливочное масло (в среднем на 79%);
  • мороженая рыба (на 68%);
  • белокочанная капуста (на 62%);
  • макаронные изделия (на 34%);
  • пшеничная мука (на 25%);
  • подсолнечное масло (на 35%).
  • Единственный продукт, цены на который практически не изменились, — картофель.

Поэтому подорожание продовольственной продукции — ожидаемое и вполне привычное явление для россиян. В связи с чем эксперты советуют людям запастись терпением и выбирать на полках магазинов лишь самое необходимое. Экономия денежных средств — отличный способ выжить в суровые кризисные времена.

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