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Более 3,3 млн рублей штрафов наложено в Сибирском федеральном округе за нарушение противопожарного режима

  • 02/06/2023, 14:02
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Более 3,3 млн рублей штрафов наложено в Сибирском федеральном округе
Больше всего нарушений выявлено в Красноярском крае, Иркутской и Омской областях.

С начала действия пожароопасного сезона на территории Сибирского федерального округа выявлено 695 нарушений противопожарной безопасности в лесах. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах Алексей Трепов.

— Наибольшее число нарушений выявлено в Красноярском крае, Иркутской области и Омской области, — уточнил он. — Возбуждено 652 дела об административных нарушениях и составлен 471 протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

По словам эксперта, 90% протоколов составлены на физических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 3 млн 389 тысяч рублей. Наибольшая сумма наложенных штрафов в Красноярском крае — 21 штраф на сумму 759 тысяч рублей. Далее идет Алтайский край. Здесь 13 штрафов на сумму 550 тысяч рублей и на третьем месте Омская область, где выписано 18 штрафов на сумму 525 тысяч рублей.

Алексей Трепов напомнил, что с 2022 года административная ответственность за нарушение противопожарного режима в 2022 году ужесточена. Для граждан она составляет от 15 до 30 тыс рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тыс рублей, для юрлиц от 100 до 400 тысяч рублей.

В случаях установления на территориях особого противопожарного режима или режима ЧС, штрафные санкции ужесточаются и составляют для граждан от 40 до 50 тысяч рублей., должностные лица от 60 до 90 тысяч, а юрлица от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала, что с начала пожароопасного сезона в СФО зарегистрировано 1379 лесных пожаров.

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: СФО

Теги : штраф противопожарный режим лесной пожар


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