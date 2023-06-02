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Открытие пляжного сезона состоится 15 июня: мэр и спасатели объяснили почему в Новосибирске задержали открытие пляжей

  • 02/06/2023, 14:04
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открытие пляжного сезона в Новосибирске
На этой неделе в город пришла летняя жара.

— Температура окружающего воздуха и воды — не единственный параметр за которым следят при выдаче разрешений на использование пляжей для купания и отдыха. Немаловажный фактор — санитарное состояние воды, — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции.

Он подчеркнул, что после получения разрешения из Роспотребнадзора будет принято решение о старте купального сезона.

По словам Юрия Карпова, начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области, открытие пляжного сезона состоится 15 июня. В регионе планируется открыть 19 пляжей, 3 — в детских охдоровительных лагерях, 5 — на базах отдыха и 11 — для общественного доступа. В Новосибирске в этом году будут работать шесть официальных пляжей.

Перенос открытия пляжей, по его словам, был связан с температурой, а также с уровнем воды.

— Основные пляжи находятся в верхнем бьефе и к тому времени, когда вода подойдет, ее нужно будет взять на анализ, — подчеркнул Юрий Карпов.

Новые пляжи в этом году в регионе открывать не планируется. Однако мест массового неорганизованного отдыха в области порядка 480. На таких местах уже выставлено 20 спасательных постов, всего будет выставлено 79.

— С каждым годом количество постов увеличивается на территории области, в прошлом году было 65. На трех неоткрытых пляжах выставлены посты (Бугринская роща и два на водохранилище — Детский и Галечный пляж), — отметил Карпов.

По прогнозам синоптиков, купальный сезон в Новосибирске начнется во второй половине июня. В этот период вода в Оби прогреется до +18 градусов, а по ночам столбики термометров уже не будут опускаться ниже +10. Метеорологи предполагают, что июнь будет теплее чем обычно.

— Но стоит обращать внимание на температуру воды. Перепад температуры очень опасен, — отметил Карпов.

По словам Юрия Карпова, с начало года в области на воде погибло порядка 12 человек (3 — в зимний период). За май погибло 9 человек, из них четверо — в конце мая. В прошлом году, с начала года и до пляжного сезона, погибло 10 человек, а в мае — 8.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев предупредили, что купаться в водоемах еще рано.

Фото редакции Infopro54, автор Ростислав Нетисов

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

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