С начала пожароопасного сезона в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 1379 природных пожаров

На 2 июня особый противопожарный период действует в четырех субъектах Сибирского федерального округа —республике Алтай, Томской, Омской областях и Алтайском крае, а также в 57 муниципальных образованиях Красноярского края и 29 муниципальных образованиях Иркутской области. Режим ЧС у нас по муниципалитетам отсутствует. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС представитель департамента лесного хозяйства по СФО, исполняющий обязанности начальника Константин Николайченко.

Он отметил, что с начала пожароопасного сезона, в округе зарегистрировано 1379 пожаров. Это в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

— Огнем пройдено 27 676 га, что в 9,8 раз меньше, чем в 2022 году, — уточнил Константин Николайченко.

Напомним, на территории Новосибирской области особый противопожарный режим был установлен изначально с 24 апреля по 15 мая 2023 года. Позже постановлением губернатора, он был продлен до 23 мая.

Ранее редакция сообщала, что «каленым железом» предлагает бороться с лесными пожарами министр природы Шестернин.