Более 3,5 тысяч новосибирцев ограничен выезд за границу из-за долгов по налогам

За 2018 год и 1 квартал 2019 года за неуплату налогов судебные приставы-исполнители ограничили выезд за пределы Российской Федерации для 3527 новосибирцев, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Общий размер задолженности по имущественным налогам физических лиц по состоянию на 1 июня составляет в Новосибирской области 2,3 млрд руб., с начала 2019 года задолженность уменьшилась на 18%.

— В преддверии отпускного сезона налоговые органы Новосибирской области рекомендуют новосибирцам заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам. Непогашенная задолженность является основанием для обращения за ее взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы России, — напомнили в пресс-службе ведомства.

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