Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Новосибирской области, соответствующий документ опубликован 19 июня на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, судьёй Дзержинского районного суда назначен Дмитрий Аверченко, судьёй Калининского районного суда стал Сергей Жданов, судьёй Ленинского районного суда – Елена Бурова. Кроме того, новым председателем Коченёвского районного суда на шестилетний срок стала Ольга Черкасова, а заместителем председателя Арбитражного суда Новосибирской области теперь стала Ирина Попова.
Фото: с сайта kremlin.ru
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