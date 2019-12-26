Второй год реализации инвестпрограммы

— 2019 год был непростым, но успешным для завода. Все производственные планы выполнены в полном объеме

Среди главных производственных итогов, безусловно, надо отметить проекты по реконструкции смесильно-прессового передела, в котором и закладывается качество итоговой продукции. Эти мероприятия были заложены в инвестиционную программу, стартовавшую в 2018 году и успешно продолженную в текущем. Она направлена на повышение и стабилизацию качества всей линейки продукции.

В середине года мы запустили новую нитку по производству брикетированной электродной массы для крупных потребителей. Был установлен новый измельчительный комплекс, реконструирована пекотрасса, введена в работу новая смесильная машина, шнекопоршневой пресс, дающий брикеты более стабильного качества. На сегодняшний день более половины потребителей электродной массы переведены на продукт нового качества, и мы получаем от них только положительные отзывы.

Мы долго шли к реконструкции шестой технологической нитки. В 2019 году состоялось долгожданное событие — пуск смесительного комплекса EIRICH, с ним мы связываем большие планы по росту объемов продукции — электродов и катодных блоков марок N-4 и N-5, выпускаемых на основе нефтяного кокса. Помимо самой смесильной машины мы заканчиваем реконструкцию всей технологической нитки, на которой в текущем году были установлены новый измельчительный комплекс ZENITH и новое высокопроизводительное оборудование для дозирования сухих компонентов. Также мы заканчиваем нитку рассева игольчатого кокса.

Но неправильно говорить только о производственных итогах. Завод — это, в первую очередь, люди, многие из которых живут в Линево. На предприятии действует целый ряд программ, связанных с социальной сферой, но самым крупным стало открытие культурно-оздоровительного комплекса в поселке Линево. Были проведены очень масштабные работы: спрофилированы несколько зон — спортивная, культурно-оздоровительная и прогулочная, построены теннисный корт, мини-футбольное поле, тренажерная площадка, детский игровой комплекс, посажена парковая аллея. Комплекс рассчитан не только на сотрудников завода, он открыт для всех. Удалось создать крупный инфраструктурный объект, который оценили все жители Линево. Комплекс уже стал главным местом проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий поселка.

На заводе создан хороший задел, благодаря чему предприятие уверенно смотрит в будущее. У нас большие планы на 2020 год: мы должны закончить реконструкцию смесильно-прессового цеха. Готовимся к установке второго смесительного комплекса EIRICH, который уже отправился на завод и будет включен в седьмую технологическую нитку по производству крупногабаритных электродов и катодных блоков методом виброформования. К концу 2020 года эти виды продукции будут полностью производиться на новом смесительном оборудовании EIRICH, что повлечет стабильно высокое качество изделий.

Фото: из личных архивов