Более 4 тысяч человек посетили завод Coca-Cola HBC Россия во Новосибирске в 2018 году

Бесплатные экскурсии на завод Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске проводятся уже более 10 лет. В 2018 году более 4 тысяч жителей города посетили предприятие, где узнали все этапы производства знаменитого напитка.

— Гости могут подробно изучить технологический процесс: от подготовки и проверки качества воды до наклеивания этикетки и упаковки. На территории завода расположен музей Coca-Cola. Здесь хранится коллекция экспонатов: банки напитка со всего мира, сувениры и постеры. Также посетители могут увидеть в музее факел эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014», — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что на заводе также проводятся тематические экскурсии – например, для школьников и студентов разработаны профориентационные экскурсии, в ходе которых ребята узнают об особенностях работы различных отделов компании. Нововведением 2018 года стали инклюзивные экскурсии, адаптированные для особенных посетителей.

— Экскурсии для особенных гостей мы планируем сделать регулярными. Опыт первых инклюзивных экскурсий показал, что они дают особенным посетителям главное – социализацию и общение. Мы работаем над решением проблемы социальной изоляции и уверены, что эта практика станет еще одним шагом для построения инклюзивного общества наряду с другими инициативами компании в этой сфере, — отмечает Марина Мокина, региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

Кроме Новосибирска, экскурсии на заводы Coca-Cola HBC Россия проводятся еще в 8 городах: Екатеринбурге, Красноярске, Москве, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и подмосковном Щелково.

Фото: пресс-служба компании