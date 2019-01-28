Третий дебют Citroen в Новосибирске

— Продавать в Новосибирске автомобили марки Citroen — величайший риск. Или подвиг. Или Citroen — вынужденный вагончик, который пошел прицепом к локомотиву Peugeot. Версий много, но факт остается фактом — генеральный директор ГК «Автолига» Игорь Кошкин недавно анонсировал официальное открытие (весной 2019 года) дилерского центра Peugeot и Citroen, который уже действует, как говорят в таких случаях дилеры, «в техническом режиме».

То есть, ГК «Автолига» является официальным представителем марки Citroen в Новосибирске, а значит, продажи автомобилей идут полным ходом. Впрочем, словосочетание «полным ходом» — это явное преувеличение, судя по данным аналитического агентства «Автостат», за 11 месяцев 2018 года в регионе было реализовано 3 автомобиля марки Citroen. Данных за декабрь у меня нет, но вряд ли покупатели накануне нового года вдруг скупили автомобили Citroen из шоу-рума и склада дилерского центра.

Но не зря говорят, что Бог троицу любит. Возможно, в третий раз повезет. Два предыдущих выхода марки Citroen на новосибирский рынок закончились неудачно. Первым официальным дилером марки в столице Сибири была компания «Трансервис», возглавляемая известным предпринимателем Александром Бойко. Салон Citroen в только что построенном здании на проезде Энергетиков открылся в 2006 году, но уже в августе 2007 года компания продала бизнес московской группе компаний «Автомир», но она предпочла торговать автомобилями других марок.

В ту пору флагманом продаж Citroen в стране была модель С4, по данным 2006 года ее продажи по России доходили до 50%. Цена на автомобиль стартовала от 650 тысяч рублей. Но в это время в Сибирь все еще активно завозили японские автомобили с правым рулем, также на рынок вышли новые, популярные модели FordFocus и Volkswagen Polo. Короче, француз был элегантен, но дороговат. А те, кто побогаче, покупали внедорожники и кроссоверы Toyota, Mitsubishi, Honda, Subaru, Suzuki.

Осень 2011 года можно назвать вторым возвращением Citroen в Новосибирск. Официальным дилером марки стала компания «Авто Сити-НСК», одно из подразделений ГК «СОК» (г. Самара). Автосалон Citroen открылся в помещении на улице Кропоткина. Дилер, насколько мог, старательно продвигал марку в Новосибирске, однако особой динамики продаж не наблюдалось. С любовью сибиряков к японским брендам конкурировать сложно. Не способствовал росту продаж и небольшой модельный ряд.

Попытка Citroen конкурировать на рынке кроссоверов в Новосибирске также была обречена на провал. Пусть и красавец, но Citroen C4 Aircross был сделан на платформе Mitsubishi ASX, и сибиряки делали выбор в пользу последнего. Возможно, по сумме всех вышеуказанных причин, салон Citroen на Кропоткина был закрыт в 2014 году. Пресса, сообщая о закрытии дилерского центра, говорила о невысоких продажах марки. Так, в первом полугодии 2014 года Citroen, по данным аналитиков «Ассоциации Европейского Бизнеса» (АЕБ), продал в Новосибирске всего 76 автомобилей.

Если бы аналитики знали о будущем, о продажах Citroen за 11 месяцев 2018 года в количестве трех штук, они бы очень удивились— зачем в Новосибирске открывать салон? Тем не менее Citroen рискнул в третий раз — а пуркуа бы не па? Тем более что команда нового дилерского центра ГК «Автолига» — очень амбициозная — в хорошем смысле этого слова. Но только время покажет, насколько удачным в Новосибирске окажется третий дебют Citroen.

Фото: из личного архива