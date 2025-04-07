Более 40 тысяч иностранцев отдохнули в Новосибирской области в 2024 году

По оценкам Росстата, в 2024 году в Новосибирскую область было совершено 3,35 миллиона туристических поездок, что на 17% больше, чем в 2023-м. как результат, регион занял 9 место среди всех субъектов Российской Федерации и первое место в Сибирском федеральном округе по объёму платных туристских услуг. Этот показатель составил 20,7 миллиарда рублей, что почти на 16% больше, чем в предыдущем году.

— По данному показателю регион занимает 1 место среди регионов Сибирского федерального округа и 15 место в Российской Федерации, — сообщили в Минэкономразвитии Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54.

В 2024 году налоговые поступления от туристической отрасли Новосибирской области увеличились более чем на 70% и составили 13,9 млрд рублей, в то время как в 2023 году этот показатель был равен 8,1 млрд рублей.

В 2024 году в коллективных средствах размещения, таких как гостиницы и хостелы, было размещено 40,5 тыс. иностранных граждан, что на 7% больше, чем годом ранее. Однако уровень турпотока из-за рубежа в регионе, который был до пандемии, пока не достигнут. В 2023–2024 годах наибольший интерес к Новосибирской области среди иностранных туристов проявляли граждане Казахстана, Китая и Узбекистана.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы чаще всего выбирают для отдыха Таиланд. Средний чек отдыха в этой азиатской стране составил в 2024 году 233 306 рублей.