Крупный бизнес активно выходит на классифайд-сервисы

Объем рынка онлайн-заказов услуг в России составляет 270 млн заказов на сумму 2,4 трлн рублей, при этом 64% интернет-пользователей хотя бы раз обращались к онлайн-услугам, говорится в «Исследовании B2C заказчиков услуг» аналитического агентства ORO. По данным Авито Услуг, посещаемость классифайл-сервиса — около 30 млн человек ежемесячно.

При этом с 2024 года в компании наблюдается устойчивый рост доли заказов в сегменте «крупный бизнес». К марту 2025 года на платформу вышли такие крупные компании, как «Комус», РЕХАУ, «АКРОН», «Ингосстрах», Qlean, «Газпромбанк», «Моё Дело» и Skyeng. В ближайших планах — подключение таких гигантов, как «Керхер», «Россети» и «Делимобиль». Всего в 2025 году сервис планирует увеличить присутствие крупного бизнеса на платформе на 40%.

— Потребительский спрос все больше уходит в онлайн, поэтому заказчики выбирают онлайн-платформы для поиска исполнителей. Сегодня не только малый бизнес, но и крупные компании видят этот тренд, поэтому ищут возможности привлечения клиентов через онлайн-платформы. Это приводит к притоку селлеров из крупного бизнеса на классифайды, — комментирует руководитель департамента продаж Авито Услуг Олег Винжегин.

По его оценке, сегодня классифайд-сервисы становятся для крупных компаний одним из технологичных каналов для привлечения клиентов и развития бизнеса. Кроме того, крупные селлеры инвестируют в медийные и промо-форматы на классифайдах, для привлечения аудитории.