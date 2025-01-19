Новосибирцы чаще всего выбирают для отдыха Таиланд

По итогам 2024 года аналитики поисковика туров «Турвизор» составили топ-5 самых востребованных среди жителей Новосибирска туристических направлений. На первом месте по числу приобретенных путевок оказался Таиланд, следом за которым идет Турция. На четвертом месте у жителей Новосибирска расположились Объединенные Арабские Эмираты со знаменитым искусственным островом в виде листьев пальмы. Закрывает топ Абхазия и её озеро Рица.

— Таиланд составляет треть заявок на туры от общего количества по всем пяти странам и почти половина (49,3%) от всех заявок по четырем направлениям, которые не заняли первое место, — уточнили аналитики.

Интересно, что Таиланд оказался не только самым популярным туристическим направлением, но и самым дорогим. Средний чек в эту азиатскую страну составил 233 306 рублей, опередив даже ОАЭ — 201 121 рублей. Путевка в Турцию в среднем обходилась в 206 525 рублей. Самый низкий чек у российских направлений — 82 821 рублей, Абхазия обходилась дороже — 104 536 рублей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы заинтересовались модным отдыхом — «избингом». В исконно русских жилищах горожане отдыхают от напряженной жизни в мегаполисе.