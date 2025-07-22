Более 400 семей обретут новое жилье в Академгородке благодаря проектам КРТ

Комплексное развитие территорий (КРТ) – эффективный инструмент для решения проблемы переселения новосибирцев из устаревшего жилого фонда. Благодаря координирующей роли Правительства Новосибирской области, механизм КРТ успешно применяется в Академгородке для расселения ветхих и аварийных жилых зданий. В рамках двух проектов КРТ планируется расселить 27 многоквартирных домов, обеспечив более 400 семей современным и комфортным жильем.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов вместе с представителями застройщиков ознакомился с ходом реализации двух проектов КРТ в Академгородке. По его словам, КРТ является ключевым механизмом жилищного строительства в Новосибирске, позволяющим решать такие важные задачи, как ликвидация ветхого жилья и одновременное создание жилой застройки с необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

В рамках проекта КРТ, охватывающего улицы Российскую, Героев Труда, Рубиновую и Иванова, компания «Специализированный застройщик «Грандпарк» занимается расселением 15 домов, признанных аварийными, общей площадью около 7,5 тысяч кв.м. Большая часть жителей уже переселена в новое жилье.

Второй проект КРТ реализуется компанией «Специализированный застройщик «РНГС-Академинвест» в границах улиц Российской, Рубиновой, Шатурской и Гнесиных. Здесь подлежат сносу 12 многоквартирных домов общей площадью свыше 7,1 тысяч кв.м. Застройщик практически завершил работы по расселению жильцов и подготовке к сносу зданий.

Дмитрий Богомолов подчеркнул, что в Новосибирской области определены 43 территории общей площадью более 787 га, предназначенные для комплексного развития. На этих территориях планируется снос и расселение 157 тысяч кв.м. аварийного жилья. В настоящее время реализуется 34 проекта КРТ, крупнейшие из которых осуществляются Правительством Новосибирской области через регионального оператора – АО «АРЖС», включая проекты КРТ микрорайона «Клюквенный» и «СмартСити-Новосибирск».