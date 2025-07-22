Работающие пенсионеры в Новосибирске получат прибавку к пенсии

Пенсии работающих пенсионеров в Новосибирской области с 1 августа подвергнутся ежегодному перерасчету. Максимальная прибавка составит 437 рублей. Это связано с тем, что один индивидуальный пенсионный коэффициент будет стоить 145,69 рублей.
Стоит отметить, что независимо от количества заработанных баллов максимальный прирост к пенсии не может превышать сумму, эквивалентную трём пенсионным коэффициентам.
Также с 1 августа доплату получат граждане старше 80 лет, шахтеры и члены летных экипажей.
Напомним, индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновилась с 1 января 2025 года. Изменения в законодательстве были приняты после того, как президент Владимир Путин поручил повышать пенсии и для тех, кто продолжает работать. Благодаря возобновлению индексации, с начала года пенсии работающих пенсионеров выросли в среднем на 2 тысячи рублей
По данным регионального отделения Социального фонда России, в Новосибирской области насчитывается 141 тысяча работающих пенсионеров.
Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили выплачивать пенсионные надбавки с 70 лет. На сегодняшний день возрастной порог дополнительных выплат к страховой пенсии по старости — 80 лет.
Источник фото: Нейросеть Шедеврум
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