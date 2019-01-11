Более 43 млн пассажиров перевезено на ЗСЖД в 2018 году

По оперативным данным, в 2018 году на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 43,3 млн пассажиров (+0,5% к 2017 году), из них в дальнем следовании перевезено 5,3 млн пассажиров (+4,3%), в пригородном сообщении – 38 млн пассажиров (на уровне прошлого года), сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что пассажирооборот на магистрали в 2018 году вырос на 2% к уровню предыдущего года и составил 6,2 млрд пасс-км, в том числе в дальнем следовании – 4,5 млрд пасс-км (+2,5%), в пригородном сообщении – 1,7 млрд пасс-км (+0,3%).

В декабре 2018 года перевезено более 3 млн пассажиров, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,7 млн пассажиров (+2,2%), в дальнем следовании – 419,9 тыс. пассажиров (+7,5%).

Пассажирооборот в декабре 2018 года составил 453,7 млн пасс-км, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, в том числе в дальнем следовании – 332,2 млн пасс-км (+4,5%), в пригородном сообщении – 121,5 млн пасс-км (+0,8%).

Фото: Gensa Gensa