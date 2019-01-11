В ТОП-10 продаж авто с пробегом попала Новосибирская область

Новосибирская область вошла в ТОП-10 лидеров-регионов по продажам подержанных автомобилей. На каждую 1000 жителей региона приходится 44 реализованных машин с пробегом, при среднем показателе по стране — 34 машины на 1000 человек.

В лидерах по этому показателю — Приморье и Камчатка, где на 1000 жителей приходится 51 реализованный автомобиль с пробегом. На третьем месте — Сахалинская область (50 экземпляров на 1000 жителей). На четвертом — Новосибирская область (44 авто на 1000 жителей). На пятом — Краснодарский край (43 машины на 1000 жителей).

Далее по убывающей следуют: Магаданская область (43 автомобиля), Республика Северная Осетия-Алания (43), Хабаровский край (42), Республика Хакасия (41), Ямало-Ненецкий округ (41).

Таковы данные агентства «Автостат» по итогам анализа рынка легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2018 года. По данным агентства, меньше всего подержанных авто на 1000 жителей реализовано на Чукотке — 18 экземпляров.

Как отмечают эксперты «Автостат», «кроме дальневосточных и сибирских регионов, в которых традиционно высока доля вторичного рынка, в число лидеров по этому показателю, помимо Краснодарского края, вошла и Северная Осетия. Меньше всего подержанных автомобилей на 1000 жителей реализовано на Чукотке — всего лишь 18 экземпляров, рядом с Чукоткой по этому показателю Москва — 21 автомобиль.

Также, по данным «Автостат», за период 11 месяцев 2018 года в России на 1000 жителей в среднем продавалось 10 новых легковых автомобилей. К сожалению, Новосибирск не попал в ТОП-10 городов страны, где продано больше всего машин на 1000 человек.

Самое большое количество проданных новых автомобилей на 1000 человек за отчетный период отмечается в Санкт-Петербурге — 19 штук. Москва — на втором месте с показателем 17машин. Третье место с равным количеством (16 шт.) поделили Ханты-Мансийский АО, Татарстан и Подмосковье. Также в ТОП-10 регионов с самыми высокими продажами новых машин на 1000 жителей вошли: Самарская область, Башкортостан, Удмуртия, Ямало-Ненецкий АО и Пермский край.

Фото автора