«База ПТК-30» войдет в конкурсное производство

В результате финансового анализа ЗАО «База ПТК-30» временный управляющий Артур Смирнов пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности предприятия, говорится в документах, опубликованных на сайте раскрытия информации о банкротствах. Управляющий отметил, что у должника отсутствуют признаки фиктивного банкротства, но выявлены признаки преднамеренного банкротства предприятия. Смирнов предложил собранию кредиторов обратиться в арбитражный суд с ходатайством о введении в отношении ЗАО «База ПТК-30» конкурсного производства. Это предложение было поддержано.

Общая сумма требований кредиторов «База ПТК-30», установленная на 10 января, составляет 830 млн рублей. На собрании присутствовали кредиторы, обладающие правом на взыскание почти 95% задолженности. Самым крупным кредитором компании является ПАО «Сбербанк России» — 781 млн рублей, 70 млн к взысканию предъявило ИФНС по Центральному району Новосибирска.

Напомним, в начале апреля текущего года в Арбитражный суд Новосибирской области был подан иск о банкротстве главы строительной компании ООО «ПТК-30» Антона Коновалова и его отца Владимира Коновалова. В июле этого года Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению заявление ПАО «Сбербанк России» о банкротстве ООО «Авангардстрой», также входящего в состав группы «ПТК-30» и являющегося застройщиком жилого комплекса «Времена года» в левобережной части Новосибирска. Просроченная задолженность застройщика перед банком составляла 538 млн рублей. ЗАО «База ПТК-30» является учредителем «Авангардстроя». Процедура банкротства — наблюдение — в отношении ЗАО «База ПТК-30» была введена определением Арбитражного суда Новосибирской области в июле 2018 года.

На рассмотрении суда также находится иск ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» об обращении взыскания на предмет залога по договору об ипотеке от января 2013 года. Производство по делу приостановлено в ноябре 2018 до вступления в силу судебного акта о признании должника банкротом. Ранее в пресс-службе банка «Открытие» в ответ на запрос InfoPro54 сообщали, что кредитная организация осуществляла финансирование застройщика ГК «ПТК-30» в рамках проектного финансирования. Получателем кредитных средств была компания ООО «ИнвестКом» (заемщик и залогодатель, входит в ГК).

В начале декабря суд выпустил основателя и руководителя строительного холдинга «ПТК-30» Владимира Коновалова из СИЗО, смягчив меру пресечения на домашний арест. Его сын Антон Коновалов оставлен под стражей до 8 февраля 2019 года. Напомним, в сентябре Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес решение о заключении Владимира и Антона Коноваловых под стражу. Следствие подозревает Коноваловых в хищении средств дольщиков в сумме более 20 млн рублей. Как говорится в материалах дела, контролируемые ими компании продавали участникам долевого строительства квартиры, заложенные банкам.

В середине декабря прошлого года ЦБ исключил из перечня страховых компаний, которые могут страховать застройщиков, СК «Респект». Она занимала более 80% этого рынка и ранее заявляла о готовности достроить дома ГК «ПТК-30» при содействии органов власти Новосибирска и области. В конце декабря в отношении директора СК было возбуждено уголовное дело. Следствие подозревает предпринимателя в невыплате компенсаций обманутым дольщикам.

ЗАО «База ПТК-30» создано в 2010 году, уставной капитал — 12,6 тысячи рублей. Занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Основной собственник — Владимир Коновалов (7,6 тысячи рублей). По данным минстроя области, в домах ГК «ПТК-30», на которых остановлено строительство, в покупку квартир вложили средства около 4 тысяч граждан. Это 11 объектов в ЖК «Деловой квартал», «Радуга», «Ваш выбор», «Времена года» площадью порядка 160 тысяч кв. м.

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