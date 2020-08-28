Более 5 тыс новосибирских предпринимателей уже ушли с ЕНВД

До 31 декабря 2020 года плательщикам единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предстоит выбрать иную систему налогообложения. В налоговых органах Новосибирской области в качестве плательщиков ЕНВД состоят на учете 34600 индивидуальных предпринимателей и 7300 юридических лиц, сообщает пресс-служба УФНС области.

При этом заявления о прекращении деятельности по ЕНВД в налоговые органы подавать не нужно. Снятие с учета в качестве плательщика ЕНВД произойдет автоматически.

В качестве альтернативы юридические лица могут перейти на общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения, для индивидуальных предпринимателей кроме этих режимов доступна патентная система налогообложения (при условии, что они привлекают при осуществлении своей деятельности не более 15 работников без учета самого ИП). Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, вправе применять единый сельскохозяйственный налог. Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход (НПД).

Напомним, специальный налоговый режим ЕНВД отменяется на территории Российской Федерации с 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом № 97-ФЗ от 29.06.2012. С начала 2020 года в Новосибирской области снялись с учета в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход более 4400 индивидуальных предпринимателей (из них 646 ИП перешли на другую систему налогообложения), а также 790 организаций (из них 672 сменили систему налогообложения).

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