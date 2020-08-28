В «Горзеленхозе» назначен новый руководитель

«Горзеленхоз» возглавила специалист из Томска Наталья Цветкова. Об этом вице-мэр Анна Терешкова сообщила на своей странице в соцсети. По словам Терешковой, в отношении нового руководителя мэрия Новосибирска получила положительные рекомендации от томских коллег и магистратуры Томского госуниверситета.

— Опыт практической работы по благоустройству и озеленению Цветкова подкрепляла научной и преподавательской деятельностью, — поясняет вице-мэр.

В то же время в истории с новым руководителем есть и своя «ложка дегтя».

— Чем обусловлен выбор кандидатуры Цветковой до приговора суда и прекращения дела Цветковой в Томске? — такой вопрос общественник Евгений Митрофанов задал мэру Новосибирска на еженедельной пресс-конференции. — Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту повреждения деревьев.

По информации Следственного комитета Томской области, чиновница подозревается в превышении должностных полномочий и сокрытии незаконного уничтожения деревьев на территории городского общественного пространства частной организацией.

— Должностное лицо департамента администрации города Томска, получив информацию о том, что работники ООО «Группа компаний зонд-реклама» незаконно повредили ряд объектов (деревья) общественного пространства, не привлекло юридическое лицо ООО «Группа компаний зонд-реклама» к ответственности, — сообщает следствие. — С целью сокрытия факта повреждения указанных объектов должностным лицом администрации Томска было дано указание руководству вышеуказанной коммерческой организации о полном уничтожении деревьев. 7 мая 2020 года работники ООО «Группа компаний зонд-реклама» незаконно уничтожили деревья.

Принимающую нового руководителя подразделения мэрию Новосибирска данный факт не смущает.

— Мне давали характеристику данной кандидатуры, мы обсуждали, — комментирует Анатолий Локоть. — Я запрашивал устную информацию у мэра Томска, которого хорошо знаю. Прекрасные характеристики: научная степень, отличные результаты работы по благоустройству в Томске. Поставки цветов у нас, кстати, выигрывают поставщики из Томска. Первые цветы мы получаем из томских оранжерей. Поэтому опыт хороший, специалист грамотный. Решение принято департаментом, я возражать не стал.

Наталья Цветкова на месте главы «Горзеленхоза» сменила Екатерину Пойкину, проработавшую в этой должности около года.

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