Более 50 человек погибло на водоемах Новосибирской области в 2023 году

— С начала 2023 года на водоемах Новосибирской области погибло 53 человека, в два раза больше, чем в 2022 году. На минувшей неделе в Новосибирске и Новосибирском районе погибло два человека, один из них — ребенок, — сообщил глава МЧС Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве региона. — Как правило, речь идет о купании в местах, не приспособленных для отдыха.

В настоящее время по региону выставлено 68 спасательных постов. В рамках проведения акции «Вода – безопасная территория» была организована работа 296 групп общей численностью свыше 1100 человек.

— По результатам акции проведено свыше 1000 патрулирований, более 3000 бесед, более1500 проверок мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах, — добавил Орлов.

Он попросил увеличить количество патрульных групп в районах, где допущен рост количества происшествий: Новосибирск, Искитим, Искитимский, Коченевский, Куйбышевский, Мошковский, Новосибирский, Тогучинский районы.

— Мы потеряли на водоемах 50 человек. Плюс, практически каждую неделю мы получаем по несколько травмированных с перспективой инвалидности. Это ныряльщики, которые меряют головой дно. Просьба названные муниципалитеты обратить внимание и усилить работу, — добавил губернатор Андрей Травников.

Ранее редакция сообщала, что мужчина из Куйбышева спас мальчика, которого унесло течением на надувной лодке.