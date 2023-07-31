Прокуратура отменила результаты незаконной проверки бизнесмена в Новосибирске

В Новосибирской области прокуратура Новосибирской области выявила факт нарушения моратория на проверки бизнеса. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в феврале 2023 года инспектор Гостехнадзора без согласования с прокурором провел внеплановую проверку индивидуального предпринимателя, установившего зимние горки на территории экопарка «Чкаловкие дачи».

По её итогам предпринимателю выдано предписание и возбуждено административное дело по ч.3 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение технических регламентов). Предпринимателя оштрафовали на 40 тыс. руб.

— По протесту прокуратуры области постановление о привлечении к административной ответственности предпринимателя отменено Седьмым арбитражным апелляционным судом. Результаты незаконной проверки также отменены по представлению прокурора, виновное должностное лицо органа контроля привлечено к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по постановлению прокурора суд признал проводившего в отношении предпринимателя проверку инспектора виновным по ч.1 ст.19.6.1 КоАП РФ (Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле), назначил наказание в виде предупреждения.

Напомним, на территории России с марта 2022 года действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Мера касается компаний и ИП, которые входят в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП). Проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области прокуратура через суд вернула в бюджет незаконные премии чиновников.