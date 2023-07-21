Мужчина из Куйбышева спас мальчика, которого унесло течением на надувной лодке

В Куйбышевском районе Новосибирской области мужчина спас восьмилетнего мальчика, которого унесло течением на надувной лодке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Житель Куйбышева Василий Неганов отдыхал со своей семьёй на берегу. По громкому крику женщины и её слезам он понял, что случилась беда: лодку с мальчиком унесло течением. Мужчина сразу бросился на помощь.

— Когда я доплыл до мальчика, он сильно плакал от испуга. Я подцепил рукой лодку и потащил ее за собой, ребенок оставался в ней. На берегу передал его матери, а затем уже вернулся к своей семье, — рассказал Василий Неганов.

Рассматривается вопрос о награждении сибиряка.

Стоит отметить, что за прошлую неделю на воде погибло 9 человек (два ребенка) в Новосибирской области. Заместитель главы ГУ МЧС по Новосибирской области Константин Банников сообщал, что риск происшествий на воде остается чрезвычайно высоким.

Напомним, что 7 июня в Новосибирском водохранилище в селе Боровое 14-летний подросток спас девочку, но утонул сам. Несовершеннолетняя девочка во время купания стала тонуть. На помощь ей бросились подростки, которым удалось спасти девочку, вытолкнув ее на поверхность воды.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина в Чанах кинулся в горящее здание и спас его жильцов.