Более 50 тысяч новосибирцев оформили права на недвижимость в январе 2020 года

Количество обращений в Росреестр по Новосибирской области за оформлением недвижимости Новосибирской области выросло в сравнении с показателями января 2019 года на 12% и составило 53,5 тысячи, сообщили в пресс-службе ведомства. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил почти 40%.

Отмечается, что за сведениями из Единого государственного реестра недвижимости обратилось 109 тысяч, что на 16,5% больше, чем в январе 2019 года.

— Количество зарегистрированных ипотечных сделок не изменилось: как и в январе 2019 году их количество составило 4,5 тысячи. Но в сравнении с январем 2018 года количество ипотек в текущем году снизилось на 5%, — констатировали в Росреестре.

Число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в январе 2020 года снизилось на 16% в сравнении с январем 2019 года и на 21% в сравнении с январем 2018 года и составило 1,5 тысячи.

Отмечается, что в первый месяц нового года зарегистрировано 75 прав на машино-места, это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Увеличилась и средняя цена приобретения права собственности на машино-место: если в январе 2019 года она составляла 681,3 тысячу рублей, то в январе 2020 года – 751,8 тысячу рублей.

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