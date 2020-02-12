У зависимых рынков испуга нет

Предпосылок для перерастания проблемы в драму (а уж тем более в трагедию) сейчас точно нет — таков лейтмотив пресс-конференции, прошедшей в новосибирском пресс-центре «ТАСС» — ровно через неделю после того, как аэропорт «Толмачево» отменил авиарейсы в Китай. Их в траффике аэропорта было по 2-3 в день. Авиакомпания S7 Airlines остановила полеты в города Китая и Гонконг днем раньше — с 4 февраля. Если авиакомпания день снятия запрета очертила конкретной датой — 28 марта 2020, то в «Толмачево» детализированных сроков не называют — отмашка будет дана по мере того, как проблема обретет уверенную, доказанную исчерпанность.

— Сначала были отменены регулярные рейсы в Китай, остались только чартерные рейсы, предназначенные для вывоза россиян из Китая, — пояснил Евгений Янкелевич, генеральный директор аэропорта «Толмачево». — Сейчас чартерные рейсы, по сути, запрещены на неопределенный период. Аэропорт среагировал в соответствии с рекомендациями Роспортребнадзора и правительственной комиссии. Мы действуем ситуационно, когда эта ситуация изменится, мы пока не знаем. Как будет распространяться эпидемия — об этом могут сказать только специалисты-вирусологи и правительственная комиссия.

Как подчеркнул директор аэропорта, пока травмирующего эффекта от перекрытия китайского направления не наблюдается.

Представители туристической индустрии отмечают, что их рынок проявил достаточную эластичность — «спружинил», включил механизмы самокомпенсации.

Кроме того, когда ситуация обрела наибольший накал медийного ажиотажа, сибирских туристов в Китае, по сути, уже не было — эпичной драме было попросту не на чем возникнуть.

Как отметила Галина Машухова, на ситуацию с коронавирусом среагировал весь рынок. Из обоймы выпал не только популярный у сибиряков остров Хайнань, но и на других направлениях ситуация тоже изменилась из-за новых реалий. Некоторые страны запретили доступ для туристов, недавно побывавших в КНР.

— Например, если вы хотите поехать на отдых во Вьетнам или Индию, то у вас не должно быть в паспорте свежего (сроком в месяц) штампа о въезде в КНР, — пояснила Галина Машухова. — Сейчас турпоток переориентировался на регионы, которые от темы вируса дистанцированы: Эмираты, Таиланд и Вьетнам. Многие перебронировали свои путевки на летнюю Турцию и летний Кипр. То есть те, кто смог отпуск и по календарю передвинуть, сместили его на лето. А кто не смог, те поехали отдыхать в другие яркие места. В итоге около 50% перераспределились на другие летние направления, около 30% перебронировались в рамках того же самого отпускного периода и примерно 20% еще не определились. Когда ситуация нормализуется, и мы получим разрешение от Ростуризма по Китаю, туда вновь полетят рейсы — и курортная жизнь того же Хайнаня восстановится. Мы держим связь с принимающими компаниями, с китайской стороной и следим за развитием ситуации. Сейчас турбизнес среагировал оперативно и нашел альтернативы на других частях глобуса. Ожидаем мы и прироста внутреннего туризма. Плюс-минус в объемах бывших китайских направлений или чуть поменьше.

На эпидемиологическую ситуацию внутри региона специалисты тоже смотрят спокойно, объектами повышенного внимания становятся сибиряки, прилетевшие из Китая зигзагообразным маршрутом через Москву.

— Хотя с 5 февраля отменены рейсы в Китай из «Толмачево», вместе с тем еще продолжают летать через Москву, через «Шереметьево», — комментирует Лада Самойлова, заместитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. — За людьми, вернувшимися к нам таким маршрутом, устанавливается ежедневное медицинское наблюдение, эта работа проводится каждый день. Люди, бывшие в Китае в течение 14 дней и обращающиеся с симптомами респираторной инфекции, берутся на тщательное обследование, под наблюдение. Мы обследовали в Центре вирусологии «Вектор» 15 человек. У всех тесты на коронавирус отрицательные. Были обнаружены гриппы — грипп «B», грипп «А», другие негриппозные инфекции. Все случаи расшифрованы, о коронавирусе речи не идет. На территории Новосибирской области вообще случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Всего по России из два — в Тюменской области и в Забайкалье. И там, и там это завозные случаи. Дальнейшего распространения вирус не получил, ибо заболевшие были выявлены и изолированы.

Словом, медицинские аспекты темы коронавируса опасений не внушают, а рефлексия рынков остается в рамках здоровой заместительной оперативности.

— Если история с вирусом затянется, то мы, конечно же, будем советоваться и с туристическим сообществом, и с авиакомпаниями, — резюмировал Евгений Янкелевич. — Будем решать, какие курорты, аналогичные по доступности расстояний и цене мы можем использовать, чтобы заместить Китай. Но пока есть надежда, что ситуация разрешится достаточно быстро, восстановится спрос. Да, загадывать сложно, но надежда остается.

Фото: pixabay.com, автор- geralt