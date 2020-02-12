В Академпарке ведется прием заявок на участие в весенней программе «А:СТАРТ»

До 1 марта в Технопарке Новосибирского Академгородка ведется прием заявок на бизнес-ускоритель «А:СТАРТ». Участникам акселерационной программы предлагают за полтора месяца открыть новый или масштабировать действующий бизнес, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Бизнес-ускоритель «А:СТАРТ» включает два интенсивных образовательных блока: с 13 по 15 марта и с 3 по 5 апреля. Работа над проектами будет проходить в выходные дни. Между блокам предусмотрены этапы самостоятельной работы над проектами и еженедельные трекшн-митинги и консультации с экспертами. Итоги работы планируют подвести к 23 апреля.

К участию приглашаются начинающие предприниматели, ученые, разработчики, студенты старших курсов, желающие реализовать свои бизнес-проекты в таких сферах как ИТ, приборостроение, нанотехнологии, биотехнологии и медицина.

За шесть недель участники изучат основы технологического предпринимательства, научатся формировать дорожные карты и считать экономику своего проекта. При поддержке практикующих бизнесменов и трекеров участники проверят свои гипотезы рынком: пообщаются с потенциальными заказчиками и построят работающий бизнес на базе разовых продаж.

— Каждый сезон в программу приходят заинтересованные люди с огромным разнообразием проектов, которых мы стараемся поддержать: где-то «открыть глаза» на действительно важную боль, где лишь чуть-чуть подтолкнуть на нужные рельсы, а где-то найти новые пути решения, — рассказал программный директор «А:СТАРТ» Алексей Голубев. — Выбор новых резидентов бизнес-инкубатора отраслевыми экспертами будет только в пользу тех, кто не только верит в свою идею, но и прилагал максимум усилий во время ускорителя, что является важным показателем для продолжения работы в дальнейшем в стенах Академпарка.

Отмечается, что для проработки проектов и подготовки к участию в бизнес-ускорителе каждый может посетить цикл бесплатных тренингов по технологическому предпринимательству – преакселераторы «А:СТАРТ». Спикеры дадут участникам обзор методик и доступных инструментов для запуска стартапа.

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