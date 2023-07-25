Более 6 тыс многодетных семей обратились за выплатами на покупку школьной формы

В Новосибирской области на начало июля зарегистрировано 45 029 многодетных семей. Из них почти 6 911 обратились за получением ежегодной выплаты на приобретение одежды для посещения школьных занятий. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и социального развития Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54,

— Ежегодную денежную выплату на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей семьи получают 1114 семей, — говорится в ответе на запрос.

За единовременной денежной выплатой при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс обратились 504 семьи.

Напомним, что в 2023 году многодетным семьям в Новосибирской области положены 5 500 рублей на подготовку детей к школе. Также многодетным выплатят по 2200 рублей на покупку школьной формы, а малоимущие получат еще по 330 рублей на каждого ребенка.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский школьник разрабатывает систему доставки грузов с помощью беспилотников.