Стали известны доходы и имущество генерала Сергея Суровикина

Свежие данные о доходах и имуществе генерала Суровикина и его семьи засекречены, кроме декларации за 2019 год. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Известно, что новосибирский генерал зарабатывал свыше 30 млн рублей, а его супруга — около 20 млн рублей.

Также в распоряжении Суровикина имелись две квартиры (288,4 — площадь одной и 107,5 — другой). Жена задекларировала квартиру в 82,7 квадрата. Кроме того, она владела несколькими земельными участками и долей в семейном доме в 685 квадратных метров. Почти во всех этих объектах прописаны генеральские дети — у него их четверо.

Напомним, что главнокомандующий ВКС РФ, заместитель командующего Объединённой группировкой российских войск в СВО, генерал Сергей Суровикин на данный момент отдыхает.

О Суровикине не было слышно с 23 июня. Вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил сообщение, в котором обвинил Министерство обороны РФ в обстреле лагеря ЧВК. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Позже Минобороны распространило сообщение с выступлением заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина. Он призвал частную военную компанию «Вагнер» подчиниться приказу президента России и решить все проблемы мирным путем.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским чиновникам предложили перечислить дневной заработок на нужды подшефного района ЛНР.