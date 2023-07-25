В Сибири поисковики разыскивают родственников пятерых красноармейцев, которые без вести пропали во время Великой Отечественной войны

В Смоленской области близ урочища Глубокое поисковики нашли захоронение воинов, погибших в 1942 году, пишет КП-Новосибирск.

В братской могиле также находились 11 медальонов и 8 записей к ним, благодаря чему стало известно, что пятеро бойцов были из Новосибирской области.

Поисковый отряд «Двина» обнародовал их имена и адреса:

Кузнецов Николай Ефимович, 1918 года рождения, красноармеец, Новосибирская область, Новосибирский район, д. Вернемял (название неразборчиво — Прим.ред.); адрес семьи: Новосибирская область, Новосибирский район, д. Нижние Чемы.

Глазачев Иван Григорьевич, 1922 года рождения, красноармеец, Новосибирская область, Ленинский район, г. Ленинский, с/с Ленинский.

Жильцов Николай Федорович, 1920 года рождения, красноармеец, уроженец Башкирской АССР; адрес: Новосибирская область, г. Прокопьевск.

Брюшков Георгий Петрович, 1922 года рождения, красноармеец, Новосибирская область, г. Новосибирск; отец — Брюшков Петр Степанович, проживающий по адресу г. Новосибирск, ул. Большевистская, д.25.

Крюков Михаил Владимирович, 1922 года рождения, Новосибирская область, Маслянинский район, с. Никоново; отец — Крюков Владимир Ефремович, проживающий по адресу г. Новосибирск, ул. Садовая, д.151 — пропал без вести в апреле 1942 года.

В группе поискового отряда «Воин» уточнили, что все солдаты считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что всего на местах бывших сражений удалось поднять останки почти 120 красноармейцев. Кроме того, были обнаружены 30 медальонов, к 13 из которых имеются записи.

Ранее редакция сообщала, что шрапнельный снаряд времен ВОВ нашли в поле в Новосибирской области.