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Более 60 объектов социальной инфраструктуры сдадут в Новосибирской области в 2023 году

  • 31/05/2023, 14:11
Более 60 объектов социальной инфраструктуры сдадут в Новосибирской области в 2023 году
На территории региона с начала года введено в эксплуатацию 1,329 млн кв.м жилья, что на 36% больше прошлогодних показателей.

О строительстве жилья и социальных объектов в регионе, решении вопроса обманутых дольщиков и проблемах кадрового дефицита в строительной отрасли в ходе пресс-конференции рассказал министр строительства региона Алексей Колмаков.

– В сфере жилищного строительства в регионе создан хороший задел, поэтому показатели ввода в эксплуатацию достаточно высокие – никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. Губернатором региона перед нами поставлена задача – параллельно со строительством жилья, создавать социальную инфраструктуру для жителей региона. В этом году мы максимально оперативно провели конкурсные процедуры на практически все новые объекты, сроки ввода которых 2023 и 2024 годы. Это позволит нам существенно сократить инвестиционный цикл строительства объектов, и иметь гарантии, что сроки ввода объектов будут соблюдены. Особенно это касается небольших зданий фельдшерско-акушерских пунктов. На данный момент отторгованы и заключены контракты на строительство более 50 ФАПов, возведение которых будет вестись в ближайшие два года, 35 из них планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году, – отметил Алексей Колмаков.

Он также напомнил, что в 2023 году по строительной программе на территории региона планируется построить 66 объектов социальной инфраструктуры, в планах трехлетки – 137 объектов.

– Объемы строительства в регионе колоссальные: и по количеству объектов, и по объему финансирования. В ближайшие три года на реализацию мероприятий по строительству соцобъектов в областном бюджете предусмотрено более 59,9 млрд рублей, из которых в 2023 году предстоит освоить более 29 млрд рублей, – подчеркнул министр строительства.

Еще одним важнейшим направлением остается решение проблемы обманутых дольщиков в регионе. За последние пять лет решены проблемы 85 объектов, из которых в 2022 году – 38 домов. Восстановлены права почти 10,5 тысяч дольщиков. Для решения вопроса применяются следующие механизмы: работа Правительства Новосибирской области с ППК «Фонд развития территории» (завершение строительства восьми домов, выплата компенсации более двум тысячам гражданам по 24 домам), региональные меры – масштабные инвестиционные проекты. На данный момент в регионе уже запущены 43 МИПа, благодаря которым решаются проблемы 4,4 тысяч семей в 26 проблемных жилых домах. На стадии согласования – еще четыре МИПа, благодаря которым на решение проблем дольщиков будет направлено 864 млн рублей, а также переданы 4,2 тысячи кв.м. жилых помещений.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области общество жилищное строительство власть Андрей Травников


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