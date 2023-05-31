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Сразу десять новосибирцев стали почетными жителями города

  • 31/05/2023, 14:18
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Сразу десять новосибирцев стали почетными жителями города
За 113 лет существования этой традиции, почетного звания были удостоены 42 жителя нашего города.

Звание «Почетный житель города» получили сразу десять новосибирцев. Горсовет единогласно поддержал все кандидатуры, сообщается на сайте мэрии.

Почетное звание получили:  первый космонавт из Новосибирска, космонавт-испытатель Анна Кикина; директор «Гимназии № 1» Виктор Косьяненко; директор ассоциации «Некоммерческое партнерство баскетбольный клуб «Динамо» Ирина Минх; президент Фонда поддержки Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин; советник директора Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Виталий Томилов; председатель контрольно-счетной палаты города Новосибирска Геннадий Шилохвостов; художественный руководитель «Киностудии Азия-фильм» Владимир Эйснер; президент Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России», четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков. Также почетное звание присвоено посмертно директору Новосибирского приборостроительного завода 1972-1999 гг Борису Галущаку и ученому-инженеру, теоретику космонавтики Юрию Кондратюку.

По словам мэра города Анатолия Локтя, за 113 лет существования этой традиции, почетного звания были удостоены 42 жителя нашего города. Сегодня в Новосибирске проживают 11 почетных жителей города.

Ранее редакция сообщала, что космонавтка Анна Кикина поучаствует в едином общегородском выпускном в Новосибирске.

Фото редакции Infopro54

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Почетный гражданин города


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