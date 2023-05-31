Сразу десять новосибирцев стали почетными жителями города

Звание «Почетный житель города» получили сразу десять новосибирцев. Горсовет единогласно поддержал все кандидатуры, сообщается на сайте мэрии.

Почетное звание получили: первый космонавт из Новосибирска, космонавт-испытатель Анна Кикина; директор «Гимназии № 1» Виктор Косьяненко; директор ассоциации «Некоммерческое партнерство баскетбольный клуб «Динамо» Ирина Минх; президент Фонда поддержки Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин; советник директора Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Виталий Томилов; председатель контрольно-счетной палаты города Новосибирска Геннадий Шилохвостов; художественный руководитель «Киностудии Азия-фильм» Владимир Эйснер; президент Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России», четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков. Также почетное звание присвоено посмертно директору Новосибирского приборостроительного завода 1972-1999 гг Борису Галущаку и ученому-инженеру, теоретику космонавтики Юрию Кондратюку.

По словам мэра города Анатолия Локтя, за 113 лет существования этой традиции, почетного звания были удостоены 42 жителя нашего города. Сегодня в Новосибирске проживают 11 почетных жителей города.

Ранее редакция сообщала, что космонавтка Анна Кикина поучаствует в едином общегородском выпускном в Новосибирске.