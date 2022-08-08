Рекламодателям

Более 60% покупок в Сибири совершаются безналичным способом

  • 08/08/2022, 12:02
Аналитические ресурсы СберИндекс и ЧекИндекс провели совместное аналитическое исследование безналичных потребительских расходов в России, которое показало, что во II квартале 2022 года в большинстве регионов присутствия Сибирского банка более 60% покупок оплачивались безналичным способом.

Новости бизнесаДоля безналичных платежей ниже 60% сохраняется только в Новосибирской области и республике Хакасия – 59,7% и 58,3% соответственно. Лидером же среди сибирских регионов является Томская область – 66,8% платежей осуществляются безналичным способом. Далее в рейтинге безналичных регионов расположились Кузбасс с 63,5% и Республика Алтай с 63,3%.

Сибирские регионы показывают быстрый темп роста безналичных платежей – два региона вошли в тройку лучших регионов страны по этому показателю. Так, Республика Алтай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила безналичный торговый оборот на 6,1%, а Республика Тыва – на 7%.

В десятку лучших городов страны по росту доли безналичного оборота вошли красноярские Лесосибирск и Минусинск, а также столица Тувы – Кызыл: их показатели выросли на 7%, 6,7% и 6% соответственно.

Аналитики СберИндекс представили также рейтинг ста городов с наибольшей долей безналичных платежей в стране – восемь из них находятся в Сибири. Томск (67,6%) занял в рейтинге 18 место, дальше расположились Железногорск (66,7%), Северск (66,4%), Междуреченск (65,5%), Кемерово (65,4%), Новокузнецк (64,2%), Лесосибирск (63,6%) и Горно-Алтайск (63,4%).

Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты, однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. Так, клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay: при онлайн-покупках у более, чем 80 тысяч компаний, или при офлайн-покупках по QR-коду в 500 тысячах торговых точек по всей стране. При использовании SberPay клиентам не надо вводить реквизиты карты – оплата быстро и удобно происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Кроме того, Сбер продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. Также благодаря платформе Сбера «Плати QR», бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы уверены, что за безналичными способами оплаты будущее – уже сегодня многие наши клиенты просто не носят с собой наличку, поскольку все, что им нужно, они могут приобрести при помощи карты. Это абсолютно безопасный и удобный способ оплаты товаров и услуг, который сегодня получает все большую популярность и приобретает новые формы. Например, на многих интернет-площадках и в мобильных приложениях доступна кнопка SberPay, мы также предлагаем использование QR-кодов для совершения платежей».

Фото предоставлено пресс-службой компании

183

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы Сбер банки


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

«У каждого свой исход»

Все материалы
Лента новостей

Иркутские таможенники возбудили 4 уголовных дела за контрафакт

08/08/2022, 12:14

Андрей Травников: «дорожным подрядчикам требуются внимание и контролеры-няньки»

08/08/2022, 11:30

В Новосибирске сгорел двухэтажный ресторан Shalet

08/08/2022, 10:33

Новое кадровое назначение в правительстве региона

08/08/2022, 10:24
Популярное

Даниил Уткин стал лучшим игроком месяца в РПЛ

08/08/2022, 10:55

Владимир Федотов стал лучшим тренером РПЛ в июле

05/08/2022, 18:00

Родители массово подписывают петицию о повторной выплате по 10 тысяч на ребёнка к школе

05/08/2022, 12:09

Новости компаний

Чтобы лето не кончалось: кинопремьеры августа в видеосервисе Wink

08/08/2022, 10:42

Сервис «Будь в курсе»: оперативная информация для вкладчиков Банка «Левобережный»

05/08/2022, 17:59

ВТБ снизил ставки по автокредитам

05/08/2022, 14:06

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска